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Дехто буде без канікул: школярі на Черкащині підуть на відпочинок у різний час
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Дехто буде без канікул: школярі на Черкащині підуть на відпочинок у різний час

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Навчання у Черкасах
Навчальний процес у одній із черкаських шкіл. Суспільне Черкаси

На Черкащині станом на 21 березня весняні канікули вже розпочалися у деяких закладах освіти. Утім такий відпочинок матимуть не всі школярі.

Про це Суспільному розповів керівник управління освіти й науки Черкаської обласної військової адміністрації Валерій Данилевський.

На Черкащині перші 12 шкіл пішли на відпочинок від 19 березня.

"Переважно більшість закладів, що складає понад 80 %, підуть на канікули з 25 березня. Відпочинок триватиме до 31 березня, тобто тиждень. Однак є деякі заклади, які підуть на канікули пізніше, а саме 56 шкіл матимуть відпочинок від 1 квітня до 7 квітня на тиждень".

Також, за словами Валерія Данилевського, є й такі заклади, що підуть на канікули із 15 квітня також на тиждень. Це переважно пов'язано з тим, що адміністрація закладів планують зекономити на енергоносіях.

"Єдиний заклад, який не матиме весняного відпочинку — Черкаський гуманітарний правовий ліцей. Він зробив зміни у навчальному процесі, а саме відбули термін весняних канікул взимку, тобто продовжили канікули на тиждень зимою".

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