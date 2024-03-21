НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У центрі Запоріжжя зграя безпритульних собак напала на пенсіонера: як це сталося та в якому стані чоловік
СОБАКАПОЛІЦІЯРегіони

У центрі Запоріжжя зграя безпритульних собак напала на пенсіонера: як це сталося та в якому стані чоловік

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Запоріжжі в Олександрівському районі зграя безпритульних собак напала на 75-річного чоловіка. Він отримав численні поранення верхніх і нижніх кінцівок та наразі перебуває в лікарні.

Як це сталося та в якому стані чоловік — дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Вранці 19 березня під час патрулювання правоохоронці почули крики про допомогу. Як виявилося, на чоловіка напала зграя собак. Він був закривавлений та в роздертому одязі, розповів поліцейський Сергій Любишко:

"Самого моменту, як його гризли собаки, ми (поліцейські — ред.) не бачили. Тільки прибігли сюди, а біля нього були дві собаки, які втекли. Він був контактний, спілкувався з нами. Не розумію: люди проходили, але ніхто не реагував на це. Тільки прибігли працівники поліції".
собакі людоєдьі
Сергій Любишко, начальник відділу реагування патрульної поліції Мелітопольського відділення. Фото: Суспільне Запоріжжя

Поліцейські почали надавати чоловіку першу домедичну допомогу та викликали карету швидкої, розповів Сергій:

"Почали зав’язувати рани, тому що там сочилась сильна кров. Тут все було в крові. Вони розірвали на ньому весь одяг і гризли його".
собакі людоєдьі
Розірванний одяг постраждалого. Фото: Суспільне Запоріжжя

собакі людоєдьі
Розірванний одяг постраждалого. Фото: Суспільне Запоріжжя

Чоловіка ушпиталили у важкому стані, розповів лікар виїзної бригади Борис Гладких:

"З множинними укусами верхніх і нижніх кінцівок був. Рани множинні, рвані, скальповані. Тяжкий стан погіршувався переохолодженням. Він був майже повністю без одягу. Плюс був низький тиск через крововтрату. Нижні кінцівки — там рвані скальповані рани з дефектом м’язової тканини".
собакі людоєдьі
Борис Гладких, лікар виїзної бригади швидкої медичної допомоги. Фото: Суспільне Запоріжжя

Чоловік нині перебуває в одній із місцевих лікарень та на нього очікує тривале лікування, каже Борис Гладких:

"Він був покусаний бродячими собаками. Його потрібно 100% вакцинувати, проводити профілактику, бо рани масивні".
собакі людоєдьі
Карети швидкої допомоги в Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Інформацію про напад зграї собак на чоловіка поліцейські передали комунальному підприємству “Побутовик”, яке займається відловом та стерилізацією безпритульних тварин.

собакі людоєдьі
Бродячі собаки в Олександрівському районі Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя

собакі людоєдьі
Бродячі собаки в Олександрівському районі Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя

Яка ж нині ситуація в місті з кількістю безпритульних тварин та чи працює міська програма поводження із ними — із такими питаннями Суспільне звернулися до підприємства, надіславши інформаційний запит. На момент виходу статті відповідь ще не отримали.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Польща вимагатиме від РФ пояснень через російську ракету
Севастополь
В ЗСУ підтвердили ураження кораблів та обʼєктів інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі
Повітряні Сили: 24 березня під час обстрілу ППО знищила 18 ракет і 25 "шахедів"
Повітряні Сили: знищили 18 ракет і 25 "шахедів"
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Російська крилата ракета залетіла на територію Польщі
Генштаб ЗСУ втрати ворога, 24 березня, війна в Україні, армія РФ
На війні в Україні РФ за добу втратила 990 військових — Генштаб

Вибір редакції
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Дізнайтесь більше
Кінолог тренує собаку шукати людей під завалами
На руїнах школи у Чернігові кінологи-рятувальники тренують собак шукати людей під завалами
Дресувальник зі службовим собакою
"Бачать" світ носом: як на Черкащині тренують службових собак
У Васильківській ОТГ зафіксували три випадки сказу серед тварин після укусу дикої лисиці
Медики закликають вакцинувати тварин: у громаді на Київщині виявили три випадки сказу
На Золотоніщині щеплюють від сказу тварин
Аби запобігти захворюванню: на Черкащині безоплатно вакцинують тварин від сказу
На початок