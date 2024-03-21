У Запоріжжі в Олександрівському районі зграя безпритульних собак напала на 75-річного чоловіка. Він отримав численні поранення верхніх і нижніх кінцівок та наразі перебуває в лікарні.

Як це сталося та в якому стані чоловік — дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Вранці 19 березня під час патрулювання правоохоронці почули крики про допомогу. Як виявилося, на чоловіка напала зграя собак. Він був закривавлений та в роздертому одязі, розповів поліцейський Сергій Любишко:

"Самого моменту, як його гризли собаки, ми (поліцейські — ред.) не бачили. Тільки прибігли сюди, а біля нього були дві собаки, які втекли. Він був контактний, спілкувався з нами. Не розумію: люди проходили, але ніхто не реагував на це. Тільки прибігли працівники поліції".

Сергій Любишко, начальник відділу реагування патрульної поліції Мелітопольського відділення. Фото: Суспільне Запоріжжя

Поліцейські почали надавати чоловіку першу домедичну допомогу та викликали карету швидкої, розповів Сергій:

"Почали зав’язувати рани, тому що там сочилась сильна кров. Тут все було в крові. Вони розірвали на ньому весь одяг і гризли його".

Розірванний одяг постраждалого. Фото: Суспільне Запоріжжя

Розірванний одяг постраждалого. Фото: Суспільне Запоріжжя

Чоловіка ушпиталили у важкому стані, розповів лікар виїзної бригади Борис Гладких:

"З множинними укусами верхніх і нижніх кінцівок був. Рани множинні, рвані, скальповані. Тяжкий стан погіршувався переохолодженням. Він був майже повністю без одягу. Плюс був низький тиск через крововтрату. Нижні кінцівки — там рвані скальповані рани з дефектом м’язової тканини".

Борис Гладких, лікар виїзної бригади швидкої медичної допомоги. Фото: Суспільне Запоріжжя

Чоловік нині перебуває в одній із місцевих лікарень та на нього очікує тривале лікування, каже Борис Гладких:

"Він був покусаний бродячими собаками. Його потрібно 100% вакцинувати, проводити профілактику, бо рани масивні".

Карети швидкої допомоги в Запоріжжі. Фото: Суспільне Запоріжжя

Інформацію про напад зграї собак на чоловіка поліцейські передали комунальному підприємству “Побутовик”, яке займається відловом та стерилізацією безпритульних тварин.

Бродячі собаки в Олександрівському районі Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя

Бродячі собаки в Олександрівському районі Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя

Яка ж нині ситуація в місті з кількістю безпритульних тварин та чи працює міська програма поводження із ними — із такими питаннями Суспільне звернулися до підприємства, надіславши інформаційний запит. На момент виходу статті відповідь ще не отримали.

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