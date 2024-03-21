Росіяни могли купувати в американських компаній супутникові знімки об'єктів в Україні для завдання по них ударів.

Про це у коментарі Суспільному сказав очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Всі країни купують, і ми в тому числі. Це суто комерційна послуга. Вони і раніше використовували комерційні знімки", — сказав він.

Раніше видання The Atlantic з посиланням на українське військове джерело повідомило, що дальні удари крилатими ракетами РФ, найімовірніше, завдає із використанням супутникових знімків, наданих американськими компаніями.

За його словами, послідовність зрозуміла: супутник робить знімки місця, а через кілька днів або тижнів прилітає ракета. Іноді після цього інший супутник робить додаткові зображення, можливо, для перевірки ступеня шкоди, пише видання.

"Кількість збігів, коли за фото слідують удари, занадто велика, щоб бути випадковою", — сказав співрозмовник видання.

Видання зазначає, що оскільки багато компаній, які займаються супутниковими знімками, пропонують список архівних зображень із зазначенням дат та координат, то можна переглянути десятки тисяч зображень, зроблених в Україні, і помітити підозрілі закономірності.

В Україні стверджують, що стежать за прольотами супутників Росії, і донедавна припускали, що сателіти союзників не будуть доступні для вигоди Росії.

"Приблизно шість місяців тому ми й уявити собі не могли, що приватні компанії продаватимуть супутникові знімки в чутливих районах. Але стало важко повірити, що ці збіги випадкові", — заявив український військовий чиновник.

У Міноборони України підозрюють, що Росія купує супутникові знімки в США через сторонні компанії, і що ці зображення "можуть бути використані у збройній агресії проти України".

The Atlantic зазначає, що отримати супутникові знімки не так вже й складно. Застарілі, розмиті зображення можна безкоштовно розміщувати на Картах Google. Свіжі, чіткі зображення того, що ви хочете або не хочете рознести вщент, коштують трохи дорожче. Компанії пропонують напрочуд швидкі терміни виконання робіт при витратах у кілька тисяч доларів. Швидший цикл обробки і вища роздільна здатність підвищують вартість знімка, пише видання.

Чіткі супутникові знімки таких компаній як Planet або Maxar можна купити через сайти-посередники за ціною від 1000 до 1200 доларів. Вони раніше надавали зображення українських обʼєктів, пізніше уражених російськими ракетами.

Обидві компанії наголосили, що ретельно перевіряють своїх клієнтів і дотримуються американських санкцій, які забороняють співпрацю з Росією. Водночас у компаніях не змогли чітко пояснити, як вони запобігають потраплянню супутникових знімків до рук РФ.

Голова американської неприбуткової організації, яка надає Україні нелетальну допомогу, Андрій Ліскович скептично ставиться до заяв компаній про контроль кінцевого використання їхніх супутникових знімків. За його словами, вони не мають необхідних ресурсів для належної перевірки кінцевих одержувачів своєї продукції.

Військовий чиновник зазначив, що у нього немає підстав вважати, що самі компанії підтримують Росію у війні. І Planet, і Maxar ведуть великий бізнес з урядом США, і навмисна допомога Росії поставить під загрозу контракти і спричинить регулювання.

За словами іншого джерела, для того, щоб зображення не потрапили до рук Росії, супутниковим компаніям доведеться контролювати не тільки те, від яких клієнтів вони приймають завдання, а й перепродаж цих зображень.