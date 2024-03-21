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Підтвердили загибель 38-річного бійця з Волині Романа Калашнюка
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Підтвердили загибель 38-річного бійця з Волині Романа Калашнюка

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Підтвердили загибель бійця з Волині Романа Калашнюка
Загиблий під Бахмутом волинянин Роман Калашнюк. Володимирська міська рада

В результаті ДНК-експертизи підтвердили загибель 38-річного військовослужбовця з Волині Романа Калашнюка.

Як повідомили у Володимирській міській раді, солдата 11 місяців вважали зниклим безвісти.

Роман Калашнюк служив за контрактом у Збройних Силах України, на момент повномасштабного вторгнення РФ перебував у зоні ООС. Із січня 2023 року виконував бойові завдання на Донеччині, служив на посаді помічника гранатометника.

За даними міськради, 16 квітня 2023 року під час евакуації пораненого побратима волинянин загинув у районі Бахмуту.

Дату і місце прощання з Романом Калашнюком у громаді сповістять додатково.

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