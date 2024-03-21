Бавився в калюжі на проїжджій частині: на Черкащині по селу розгулював бобер

У соцмережах з’явилося кумедне відео з бобром, який вирішив побавитися у калюжі на проїжджій частині поблизу осель у Білозірʼї на Черкащині. Відео зняла і виклала у себе на сторінці місцева жителька Анастасія Супрун.

Як розповіла у коментарі Суспільному пані Анастасія, лисиць, зайців, фазанів та диких кіз поблизу доводиться бачити часто, а бобер так близько підійшов вперше.

"Я зібралася відвозити дітей до школи. Це було 19 березня. Та, вийшовши на подвір'я почула, що на вулиці паніка — хтось розмовляє. Вийшла на шлях і побачила молодого, гарного бобра який просто плещеться в балці біля двору. Ми завжди після дощу жартували, що колись зустрінемо там крокодилів", — пригадала пані Анастасія.

Дика тварина підійшла до осель в Білозірʼї на Черкащині, березень 2024 року. фото надане Анастасією Супрун

Тварина, з її слів, була дуже налякана та дезорієнтована від потоку машин:

"Болото в якому тварина ймовірно живе кілометрів зо два від нашого двору, значить тваринка подолала велику відстань через ліс, що розташований по окрузі села. Повз нас проїздили військові, коли побачили, що я намагаюся допомогти бобру, теж зупинилися. Ми з ними спробували бобра перетягти, але через свій переляк він почав кидалися та шипіти".

Тоді "рятівники" ухвалили рішення дзвонити в спецслужби.

"Спочатку я подзвонила на 102, але на жаль оператор поліції не зміг нам допомогти і була дуже здивована. Потім зателефонували в службу надзвичайних ситуацій: там оператор теж не допоміг, але запропонував номер телефону зоопарку. Утім поки ми всі вирішували, як правильно зробити, бобер ще раз поплескався у водичці і поліз до сусідів в город. Було дуже прикро, що я не знала до кого звернутись і як правильно зробити, щоб повернути тваринку додому".

Що робити при зустрічі з дикою твариною та куди звертатися

Якщо ви помітили на вулицях міста дику тварину, фотографувати її точно не треба, як і намагатися встановити з нею контакт, розповів Суспільному мисливствознавець Центрального лісового офісу Сергій Щасливий.

"Тварина і так перелякана. Коли вона потрапляє у населений пункт, за межі своєї, так би мовити, стихії, вона уже боїться, бо там багато шуму, людей. У лісі цього немає. Як правило, якщо тварину не чіпати, вона повернеться тим же шляхом, що і прийшла, бо орієнтується по запаху", — пояснив пан Сергій.

Як діяти, якщо тварина поранена і потребує допомоги? За його словами, спеціальної гарячої лінії нині не існує:

"Як правило, в таких випадках багато хто звертається до поліції. Поліція має всі наші контакти і телефонує нам. Інші завертаються до ветеринарів, які теж можуть надати допомогу, це якщо тварина не може сама пересуватися. Були випадки, що дехто навіть відвозив її самостійно у зоопарк. У них теж є ветеринар. Коли цих звірів виліковують, їх відпускають. Для цього теж телефонують нам".

Самим щось робити у ситуації, якщо тварина травмована, Сергій Щасливий не радить, наприклад перев'язування тощо:

"Якщо людина має фах ветлікаря, то, можливо, вона й зможе допомогти. А якщо ні, краще цього не робити. Це таке саме, що з травмованою людиною: якщо бачимо, що хтось потрапив у ДТП, ми його не рухаємо і дзвонимо у швидку, бо можна тільки нашкодити".

Дикі кабани, які виходять до людей на трасі на Черкащині, січень 2023 року. Суспільне Черкаси

Бувають і випадки, коли тварини зі свого звичного середовища виходять до людей, на траси. В січні 2023 року Суспільне розповідало, як попри насичений рух на дорозі біля Свидівського лісництва, з лісу на "обідню перерву" регулярно виходили дикі кабани. Їх підгодовували як місцеві жителі, так і проїжджі водії. Робити так не варто, зазначив мисливствознавець:

"Багато людей вважають, що тварини виходять на дорогу, бо голодні. Це неправда. взагалі звірі годують самі себе тим, що є від природи. Також їм допомагає єгерська служба, забезпечуючи їх кормами, які вони не можуть знайти в природі. А годувати їх самотужки — це неправильно. Це звір і невідомо, що в нього може бути в голові. Якщо це мамка з дітьми, то вона може поводитися спокійно, а якщо вони злякаються людей, запищать, закричать — вона може кинутися захищати їх. Це тварина і передбачити її поведінку неможливо. Бувають випадки, що навіть домашня доросла собака, яка прожила з людиною все своє життя, кидається на власника. А тут дикий звір".

Відтак Сергій Щасливий радить остерігатися диких звірів, особливо лисиць, борсуків та єнотів:

"Відповідні служби займаються тим, що розкидають вакцину від сказу, але через те, що полювання нині взагалі заборонене і тварин багато, можуть траплятися випадки сказу"

Як правило, лисиця не підійде близько до людини, якщо хвора. Натомість якщо тварина іде прямо до рук, це перша ознака того, що вона може бути носієм сказу, пояснив фахівець.

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