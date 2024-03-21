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"Бачать" світ носом: як на Черкащині тренують службових собак
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"Бачать" світ носом: як на Черкащині тренують службових собак

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На Черкащині тренують службових собак. Їх готують до виконання завдань з пошуку людей, вибухівки та зброї.

На підготовку однієї собаки потрібно три роки, тоді як працювати вона може тільки вісім, розповів Суспільному начальник кінологічної служби військової частини Нацгвардії України Андрій Алексеєв.

Собаки "бачать" світ носом, зазначив Андрій Алексеєв. Нюхом крізь стіни можуть "вгледіти" заховане. Пес Драйв на тренуваннях шукає іграшку.

"Лишається слина і собака знаходить свій запах. Спершу шукав лише четвертинку. Щотижня, щомісяця, четвертинка мінусується на половину, потім — ще на половину і так до того, коли вона буде важити два-три грами", — пояснив пан Андрій.

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Службовий пес Драйв шукає іграшку на тренуваннях. Суспільне Черкаси

Знаходить заховані речі і брат Драйва — службовий пес Кайрон.

"Дуже здатний службовий песик, у нього холеричний тип поведінки, дуже активний, не сидить на одному місці", — розповів про нього дресувальник Володимир Шашурин.

Готують вихованців для безпекових завдань, зокрема, й для пошуку вибухівок, пояснив Андрій Алексеєв. Тому тренувальні вправи поступово ускладнюють:

"Поступово будуть додаватися імітаційні запахи або їх взагалі замінять на справжню вибухівку, порох, набої чи інші заборонені речі".

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Службовий пес. Суспільне Черкаси

Службові собаки повинні чітко виконувати команди, зазначив старший кінолог Назар Соколенко.

"Коли відпрацьовуємо, наприклад, зачистку будівлі, військовий іде з автоматом, а собака йде в нього поміж ніг готова до застосування, тобто готова вкусити по команді. Собака має дуже чітко рухатися поміж ніг свого господаря — що вперед, що назад", — пояснив він.

Також, додав, собак-детекторів учать кусатися:

"Ситуації можуть бути різними, тому це корисно".

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Службового собаку вчать кусатися. Суспільне Черкаси

Свою собаку Тайнару Назар Соколенко навчає команд німецькою мовою:

"Ніхто не може керувати нею, окрім мене. Це дуже важливо — навчати собаку іншою мовою. Слова «сидіти», «стояти», «лежати» трохи схожі між собою, а «плац», «зітс» і «штай» – коротші і зручніші".

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Службову собаку Тайру тренують німецькими командами. Суспільне Черкаси

Зі слів Андрія Алексеєва, потрапити до лав кінологічної служби можуть не всі собаки, а тільки ті, які пройшли відбір:

"На початку собаку перевіряємо: шумимо біля них, щось кидаємо. Наприклад, кидаємо іграшку в якийсь брухт, де може погриміти, погрюкати. Якщо собака без страху туди лізе, то перший етап вона вже проходить".

собачки
Службовий пес. Суспільне Черкаси

Тайнара, Драйв та Кайрон – з однієї родини. До кінологічної служби Нацгвардії вони потрапили рік тому.

Крім тренувань, до початку служби мають пройти навчання та отримати ліцензію.

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Службовий пес. Суспільне Черкаси

"Собака вийде на свій оптимальний рівень десь у три роки. Коли вона пройде весь курс навчання – від тренажерів до реальних умов – тоді вже можна працювати на блокпостах, автовокзалах, якихось приміщеннях, будівлях. Шукати, виявляти речі", – пояснив Андрій Алексеєв.

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