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Минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень — Генштаб
ГенштабВторгнення Росії в УкраїнуВійна

Минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень — Генштаб

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РСЗВ, війна, ЗСУ
Українські військові на фронті стріляють з РСЗВ. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Найгарячіше на Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Оріхівському напрямках.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Війська РФ за минулу добу завдали 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснили 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Вночі, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. За попередніми даними, застосувавши 8 крилатих та 3 балістичні ракети. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ракети було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Гриценкове, Попівка, Велика Писарівка Сумської області; Олександрівка, Козача Лопань та Ветеринарне Харківської області; Білогорівка Луганської області; Іванівка, Терни, Роздолівка, Веселе, Свято-Покровське, Сіверськ, Колодязі, Лиман, Очеретине, Урожайне, Максимівка, Докучаєвськ, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Антонівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку росіяни не наступали.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Золотарівка Луганської області та Ямполівка, Терни, Роздолівка, Веселе Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 5 атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати армію РФ в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де окупанти, за підтримки авіації, 24 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку росіяни 7 разів, за підтримки авіації, атакували позиції ЗСУ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 3 атаки на позиції Сил оборони на лівому березі Дніпра.

Водночас українські війська продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують їх вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки військ РФ.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів росіян.

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