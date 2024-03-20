У 2023 році в заклади охорони здоров'я Житомирської області з приводу укусів, подряпин, ослинення хворими або підозрюваними щодо захворювання на сказ тваринами звернулись 2357 людей.

Про це повідомляє Державна установа “Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” у відповідь на інформаційний запит Суспільного.

“За медичними та епідеміологічними показами у Житомирській області лікування було призначене 1014 особам. Повністю отримали щеплення 765 осіб. В Житомирі звернулись за допомогою 878 осіб. Лікування було призначене 384, а повністю отримали щеплені 226 осіб”, – йдеться у повідомленні

На початок 2023 року в лікувально-профілактичних закладах області залишалось 1370 доз антирабічної вакцини, а отримано у 2023 році було 6340 доз. На початок березня 2024 року в області залишилось 4240 доз вакцини.

В січні-лютому 2024 року за допомогою в заклади охорони здоров'я області звернулася 371 людина, а отримали щеплення 96. У Житомирі за цей же період у заклади охорони здоров’я звернулися 217, а отримала щеплення 41 людина.

Лікувально-профілактичні заходи призначаються особам, які зазнали укусів, подряпин чи ослинення хворими або підозрюваними на сказ тваринами. Вони включають місцеву обробку ураженої ділянки, пасивну імунізацію та вакцинацію, яку визначає лікар залежно від виду травми та стану тварини.

Профілактичну вакцинацію рекомендовано проходити працівникам груп ризику - ветеринарам, мисливцям, лісникам, працівникам боєнь, притулків для тварин, військовим, дітям, які мають тісний контакт з тваринами.

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