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У Німеччині знайшли тіло матері вбитої громадянки України
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У Німеччині знайшли тіло матері вбитої громадянки України

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Німецька поліція
Німецька поліція. AP

Німецькі правоохоронці відшукали тіло матері вбитої два тижні тому 27-річної українки, що прибула до ФРН як біженка.

Про це повідомила газета Bild із посиланням на місцеву поліцію.

Як зазначається, труп жінки виявили в озері біля села Бад-Мінгольсгайм.

Аналіз ДНК підтвердив, що вона є матір'ю громадянки України, тіло якої знайшли 7 березня дамбі річки Рейн біля міста Гоккенгайм.

Раніше ця жінка вважалася головним свідком вбивства її доньки.

13 березня в районі Рейн-Неккар затримали двох осіб віком 43 та 44 роки. Правоохоронці підозрюють, що саме ці люди могли вбити 27-річну українку та її матір. Наступного дня їх відправили у СІЗО.

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