Суд заочно визнав винною жительку тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області у колабораціонізмі. За матеріалами справи, вона добровільно обійняла посаду міністра праці та соціальної політики на ТОТ регіону.

Про це сьогодні, 20 березня, повідомили у Запорізькій ОВА з посиланням на матеріали СБУ.

За матеріалами справи, до повномасштабного вторгнення жителька Мелітополя працювала білітеркою місцевого льодового палацу. Після окупації міста жінка обійняла посаду міністра праці та соціальної політики:

"За її наказом були сформовані списки проукраїнські налаштованих мешканців Мелітопольського району. У них були вказані учасники АТО/ООС, військовослужбовці, співробітники правоохоронних органів. У подальшому ці матеріали вона особисто передала до «правоохоронних органів» окупаційної влади", — йдеться у повідомленні.

Суд заочно визнав винною жінку за ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Її засудили до десяти років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в органах влади строком на 15 років.

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