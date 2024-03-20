У Запоріжжі відкрився другий в Україні рекрутинговий центр для ЗСУ

У Запоріжжі відкрили другий в Україні центр рекрутингу української армії. У ньому можна дізнатися інформацію про вакансії у війську й обрати професію. Нині в запорізькому центрі представлені понад 10 бригад області, згодом планують залучити більше.

Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з уповноваженим представником Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексієм Бежевцем та відвідувачами Запорізького центру рекрутингу — подробиці у матеріалі.

Запоріжжя стало другим містом в Україні після Львова, де запустили пілотний проєкт. Надалі такі центри мають запрацювати по всій країні.

У центрі рекрутингу можна обрати будь-яку професію — від оператора безпілотних апаратів чи кухаря, до бойового медика або стрільця. Так, кожна бригада надала список актуальних вакансій. Після того, як людина обере професію, вона проходитиме співбесіду з рекрутером та представниками обраної військової частини.

Яка принципова різниця між ТЦК та СП і рекрутинговими центрами

Уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець підкреслив, що рекрутинговий центр — це цивільне середовище.

"Ми одразу вирішили відкривати такі центри в ЦНАП. Тобто там, де надаються адміністративні послуги".

"Рекрутинг — це про послугу, про добровільний вибір, і саме в цьому є різниця. Адже в рекрутинговому центрі можна отримати послугу, знання й знайти себе в армії. Тут цивільна особа, не військовий, про це розповість" Олексій Бежевець уповноважений представника Міноборони з питань рекрутингу

Олексій Бежевець, уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу. Фото: Суспільне Запоріжжя/Владислав Киящук

Сюди можна прийти не раз, залишити свої дані, аби підшукали найрелевантнішу позицію.

Про залучення західного досвіду в реаліях українського сьогодення

Ми аналізували досвід США, Британії та деяких інших європейських країн. Але нам все одно доведеться вигадувати свій власний велосипед, адже країна знаходиться в гарячій стадії війни.

У нас інша психологія, інші умови... Так, ми подивились на досвід, але будемо підлаштовуватися під наші реалії. У нас інший мотив: у нас держава в небезпеці. Будете сидіти вдома, завтра можете втратити свій дім. За нас ніхто не зробить! Олексій Бежевець про залучення іноземного досвіду

Про алгоритм допомоги рекруту

Алгоритм достатньо простий. Найпростіше — прийти в рекрутинговий центр і поставити всі питання. Розповісти про свою професію, скільки років... Часто люди, які звертаються мають вже якийсь багаж за плечима. Звичайно, він не хоче, аби цей багаж пропадав. Умовно, якщо ви юрист і кажете, що більше хочете працювати головою, то вам спробують знайти саме таку вакансію. Є можливість навчитися та пройти підготовку. Припустимо, ти прийшов і кажеш, я не хочу йти стрільцем, але маю три освіти, то тут подумають, як твій ресурс правильно застосувати.

В центрах працюють цивільні, які не мають ніяких показників та норм до виконання плану. І якщо людина стала на цей шлях, то рекрутер супроводжує цю людину поки вона не одягне військову форму. Олексій Бежевець про особливості роботи рекрутингових центрів

Рекрутери показують, які є посади, які є частини, які є вимоги до посад. Тому що у кожної частини вони можуть дещо відрізнятися.

Потім майбутній рекрут проходить співбесіду в обраній ним військовій частині.

Про рекрутинг для жінок

Законодавчі обмеження для жінок в армії відсутні. Проте поки що на командирських посадах жінок мало. Цю ситуацію треба виправляти й використовувати потенціал українських жінок. У суспільстві склався образ жінки берегині, що не співвідноситься з образом жінки військової, хоча це поступово вже змінюється.

Про комунікацію ТЦК і рекрутингових центрів

Рекрутерам заборонено передавати дані до ТЦК та СП, аби пришвидшити мобілізацію. Бази центрів — внутрішні, вони знаходяться на серверах. Людина, яка прийшла в центр може й не надавати свої дані, а просто попитати, які є вакансії та умови, а також взяти номер військової частини, де хоче працювати й спілкуватися з військовою частиною. Є певні запобіжники, аби не сталося так, що вони передали дані в ТЦК.

Військовослужбовці у рекрутинговому центрі Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя/Владислав Киящук

Коли вже військова частина чекає бійця, а він чекає на обрану посаду ,тоді рекрутер може посприяти: повідомити представників ТЦК СП, що ця людина йде по нашому трекеру, тому можна оформити швидше —це єдина комунікація, яка передбачена Олексій Бежевець про комунікацію між ТЦК та СП і рекрутинговими центрами

Якщо виникають якісь питання в процесі:

перший запобіжник — людину веде наш рекрутер. Тобто саме рекрутери зобов'язані супроводжувати, уточнювати дані й відображати в програмі, на якому етапі рекрут знаходиться. Якщо виникають якісь питання, рекрутер працює на своєму рівні, якщо ні — питання скеровується вище, до Генерального штабу.

Суспільне Запоріжжя "Тобто вмикаються відповідні полковники, генерали, які забезпечують цей порядок, зокрема забезпечується виконання військового наказу по вертикалі. Якщо вже військовий наказ не виконується, це як мінімум не повинно бути ніколи" Олексій Бежевець про комунікацію між ТЦК та СП і рекрутинговими центрами

другий запобіжник — інформування усіх військових частин. Відповідно невиконання прямих директив Генерального штабу ЗСУ посадовими особами, тягне для них як мінімум дисциплінарні наслідки. Адже згідно з новими правилами рекрутингу, представленими Міністерством оборони, рекрут гарантовано мобілізується саме до тієї бригади, яку обрав.

Відповідно невиконання прямих директив Генерального штабу ЗСУ посадовими особами, тягне для них як мінімум дисциплінарні наслідки. Адже згідно з новими правилами рекрутингу, представленими Міністерством оборони, рекрут гарантовано мобілізується саме до тієї бригади, яку обрав. третій запобіжник — обізнаність рекрута. Тобто людині, що звернулася до центру, пояснюється послідовність кроків. Якщо на якомусь етапі виходить щось не так, то, по-перше, ви маєте нас про це повідомити, аби забезпечити коректну комунікацію, і також ми розповідаємо про права, що має людина.

Є один момент у цьому процесі: якщо людина потрапляє на оформлення і виявляється, що по своїм характеристикам, насамперед по здоров’ю, вона не підходить на цю посаду, тоді алгоритмом передбачено, що людині мають запропонувати іншу посаду в тій військовій частині, звідки вона отримала рекомендаційний лист.

Документи, що необхідні для звернення

Перший контакт не вимагає наявності жодного документа.

"Прийди, поцікався, подумай, подивись, як це відбувається, як тобі відповідають. Якщо тебе щось зацікавило, окей, а нічого не зацікавило, залиш свої дані. Не хочеш залишати, то не залишай" Олексій Бежевець про можливості звернення до центру

Також важливо зазначити, що реєстрація не має значення, оскільки під час війни людина може бути фактично зареєстрована в одному регіоні, а знаходитись в іншому — це логістика, вона не так просто, щоб туди-сюди їздити. Немає це абсолютно ніякого значення. Тобто в будь-якому з тих рекрутингових центрів, які зараз є, і які будуть відкриватися, може прийти будь-хто.

Хто може звернутися до рекрутингового центру

До центру можуть звернутися всі громадяни України, незалежно від фаху та військового досвіду.

Наразі найбільший запит спостерігається на операторів БПЛА, водіїв-механіків, медиків, фахівців сфери IT та інших категорій професій, чиї знання та вміння потрібні в Силах оборони держави.

Алгоритм зарахування на військову службу. Facebook/МОУ

Так, військовий на псевдо Гудвін розповів, що прийшов до центру, щоб змінити військову посаду:

"Я думаю, за допомогою цих центрів, на третій рік війни люди хоча б будуть цікавитись цим. Бо зараз тяжко з мобілізацією, і відношення до цього дуже у людей змінилося в поганий бік, скажімо так. А завдяки цим центрам, можливо, щось і покращиться".

Військовий Гудвін. Фото: Суспільне Запоріжжя

Артилеристів, водіїв-механіків та операторів БПЛА шукає 55 окрема артилерійська бригада “Запорізька Січ”, яка за допомогою сучасних іноземних артилерійських систем нині боронить Донецький напрямок:

"Якщо він (рекрут — ред.) приходить до нас напряму до військової частини, проходить співбесіду, то він вже гарантовано буде зарахований у військову частину відповідно до свого фаху, своєї посади. Якщо ж його призивають за мобілізацією, то там вже ТЦК та СП буде вирішувати, в яку саме бригаду й на яку посаду він потрапить", — розповів військовослужбовець 55 бригади Андрій.

Стенд 110 бригади ЗСУ. Фото: Суспільне Запоріжжя

Про подальший розвиток проєкту

За словами Олексія Бежевця, в перспективі в центрах передбачена робота психолога:

"Як вона називається правильно в ТЦК та СП — професійно психологічного відбору. Якісь елементи будуть відбуватися і в наших центрах. Станом на сьогодні цього поки немає, це поки пілотні проєкти. І наша мета, аби відбувся перший контакт, аби людина прийшла, поспілкувалася, зрозуміла, як себе знайти добровільно в армії" .

"Нам потрібно завоювати довіру, а потім далі розвивати сервісну складову — психологи, тестування онлайн/офлайн" Олексій Бежевець уповноважений представника Міноборони з питань рекрутингу

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