У Житомирі посадовця одного із медичних центрів та його спільника підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря за оплату послуги в оформленні інвалідності. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Про це Суспільному розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За її словами, розслідуванням встановлено, що неправомірну вигоду підозрюваний, який працював завідувачем відділення, вимагав від жителя Коростенського району, що проходив курс реабілітації у цьому медичному центрі і мав законні підстави для оформлення інвалідності.

"Незважаючи на це, лікар сказав, що за виготовлення потрібних документів для встановлення інвалідності пацієнт повинен заплатити гроші. І тільки після отримання "гонорару" він зможе "посприяти", щоб члени МСЕК призначили йому групу інвалідності. Першу частину хабаря у розмірі 5 тисяч гривень завідувач відділення одержав сам. Згодом, задля прикриття протизаконних дій, залучив посередника, який запропонував пацієнту заплатити 1,5 тисячі доларів США", — сказала Тетяна Гоша.

19 березня 2024 року спільника лікаря затримали "на гарячому" — відразу після одержання вказаної суми — у центрі Житомира, неподалік від медичної клініки. Гроші вилучили.

Спільника лікаря затримали на "гарячому" у центрі Житомира, 20 березня 2024 рік. Головне управління Нацполіції у Житомирській області

Лікаря медичного центру у Житомирі підозрюють у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди, Житомир, 20 березня 2024 рік. Головне управління Нацполіції у Житомирській області

Під час затримання гроші вилучили, Житомир, 20 березня 2024 рік. Головне управління Нацполіції у Житомирській області

Інший підозрюваний у цій справі — завідувач відділення медичного центру — протягом лютого-березня 2024 року загалом неправомірно отримав 63 тисячі 400 гривень.

Обох чоловіків підозрюють за ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час обшуків у них вилучили блокноти з чорновими записами, копії медичної документації, знімки, диски з медоглядами, автомобіль.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення лікаря від посади.

Досудове розслідування триває, встановлюються обставини скоєння злочину та ймовірна причетність до нього інших медичних працівників.

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