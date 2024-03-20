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Вбивство біля клубу X-LEVEL в Черкасах: правоохоронці знайшли підозрюваного
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Вбивство біля клубу X-LEVEL в Черкасах: правоохоронці знайшли підозрюваного

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х-левел, нічний клуб
Нічний клуб в Черкасах, де сталося вбивство 1 січня 2021 року. Суспільне Черкаси

У Черкасах взяли під варту підозрюваного у вбивстві 18-річного юнака. Йдеться про подію, що сталася біля клубу X-LEVEL три роки тому.

Підозрюваний протягом трьох років перебував у розшуку, розповіла Суспільному речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик.

Йдеться про випадок, що стався 1 січня 2021 року, пояснила Богдана Кулик:

"За даними слідства, 01.01.2021, близько 5 години ранку, під час відпочинку у розважальному закладі «X-LEVEL» у місті Черкаси між двома чоловіками виникла сварка. Вийшовши з указаного закладу, 35-річний місцевий житель на ґрунті неприязних відносин наніс 18-річному хлопцеві два удари ножем у серце та живіт. Після чого з місця вчинення злочину зник. Потерпілий через дві години помер у лікарні від отриманих поранень", — нагадала речниця.

Наступного дня чоловіка оголосили в розшук, згодом суд заочно обрано йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Наразі правоохоронці встановили місцезнаходження підозрюваного, затримали його та взяли під варту", — додала Богдана Кулик.

Стосовно підозрюваного розпочата справа за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Якщо провину підозрюваного доведуть в суді, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років, додала Богдана Кулик.

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