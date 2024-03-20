В ООН закликали Україну переглянути підхід до звинувачення у колабораціонізмі

У моніторинговій місії ООН з прав людини закликали Україну переглянути свій підхід до звинувачення у колабораціонізмі у відповідність до міжнародного права.

Про це заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль на презентації нової доповіді щодо ситуації з правами людини на окупованих територіях України за період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року.

Вона наголосила, що РФ порушила і продовжує порушувати міжнародне право прав людини та міжнародне гуманітарне право.

"Ми задокументували позасудові страти, насильницькі зникнення, катування, жорстоке поводження, сексуальне насильство та широкомасштабні свавільні затримання цивільних. Окупаційна влада заохочувала людей доносити один на одного, "сіючи недовіру та розриваючи окупаційні зв'язки". Сукупним результатом цих дій стала задушлива атмосфера страху, яка використовувалась для посилення контролю над людьми", — сказала голова місії ООН.

Белль зазначила, що у рамках цього процесу українська влада "почала переслідувати мешканців" зі звинуваченням у колабораціонізмі з окупаційною владою.

За її словами, закон, який визначає колабораціонізм є широким і неточним і потенційно криміналізує будь-яку зайнятість чи бізнес, який відбувався на окупованій території.

"Чинне застосування законодавства в Україні не враховує обставини багатьох людей, які діяли під тиском, або тих, хто вчиняв дії, до яких РФ, як окупаційна влада могла їх законно змусити згідно з міжнародним правом. Належна правова процедура та гарантії справедливого суду не завжди дотримувались", — заявила Белль.

Представниця ООН закликала РФ негайно припинити збройний напад і відвести свої сили до міжнародно визнаних кордонів України, щоб запобігти подальшій школі. А до цього РФ має забезпечити права людини на окупованих територіях.

Доповідь місії ООН також закликає Україну переглянути свій підхід до звинувачення у колабораціонізмі у відповідність до міжнародного права.