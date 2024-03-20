Бійці 100-ї бригади з Волині знищили на Луганщині техніку російської армії

Військовослужбовці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 100-ї окремої бригади за день на передовій поцілили у 9 одиниць військової техніки РФ.
Як повідомили на сторінці бригади у соцмережах, підрозділ "VORON 100" відпрацьовував бойові завдання поблизу селища Білогорівка в Луганській області. Наземні цілі вистежили та уразили за допомогою FPV-дрона з боєприпасами.
Окрім трьох російських БМП-1БМП-1 — це бойова броньована гусенична машина, призначена для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів на поле бою. та п'яти "багіБагі — невеликий легкий автомобіль високої прохідності з відкритими колесами для їзди бездоріжжям.", волинські бійці знищили групу військових РФ та підбили один танк.
Участь волинської бригади в боях на сході: що відомо
У квітні 2023 бійців 100-ї бригади ТРО Волині передислокували для виконання бойових завдань на сході. Українсько-білоруський кордон нині під охороною інших бригад. Після передислокації волиняни брали участь у боях на Бахмутському, Куп’янському та Лиманському напрямках.
З весни військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.
У вересні 2023-го тероборонівці з допомогою дрона знищили бліндаж російських військових. У знищеному бліндажі був особовий склад однієї з бригад РФ. У жовтні 2023-го тероборонівці знищили танк військ РФ.
Довідково: Луцький батальйон 100 ОМБ з початку березня 2023-го перебуває на сході України, де тримає оборону на Бахмутському, Куп’янському та Лиманському напрямках.
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