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Бійці 100-ї бригади з Волині знищили на Луганщині техніку російської армії
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Бійці 100-ї бригади з Волині знищили на Луганщині техніку російської армії

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100 окрема бригада
Кадр знищення броньованьої техніки РФ на Луганщині, березень 2024 року. Скрін із відео 100 окремої бригади

Військовослужбовці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 100-ї окремої бригади за день на передовій поцілили у 9 одиниць військової техніки РФ.

Як повідомили на сторінці бригади у соцмережах, підрозділ "VORON 100" відпрацьовував бойові завдання поблизу селища Білогорівка в Луганській області. Наземні цілі вистежили та уразили за допомогою FPV-дрона з боєприпасами.

Окрім трьох російських БМП-1БМП-1 — це бойова броньована гусенична машина, призначена для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів на поле бою. та п'яти "багіБагі — невеликий легкий автомобіль високої прохідності з відкритими колесами для їзди бездоріжжям.", волинські бійці знищили групу військових РФ та підбили один танк.

Участь волинської бригади в боях на сході: що відомо

У квітні 2023 бійців 100-ї бригади ТРО Волині передислокували для виконання бойових завдань на сході. Українсько-білоруський кордон нині під охороною інших бригад. Після передислокації волиняни брали участь у боях на Бахмутському, Куп’янському та Лиманському напрямках.

З весни військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.

У вересні 2023-го тероборонівці з допомогою дрона знищили бліндаж російських військових. У знищеному бліндажі був особовий склад однієї з бригад РФ. У жовтні 2023-го тероборонівці знищили танк військ РФ.

Довідково: Луцький батальйон 100 ОМБ з початку березня 2023-го перебуває на сході України, де тримає оборону на Бахмутському, Куп’янському та Лиманському напрямках.

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