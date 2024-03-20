На Черкащині провели в останню путь військовослужбовця

У Смілі, 21 березня, відбулося прощання з воїном Ігорем Ширкуновим. Життя захисника передчасно обірвалося 18 березня під час виконання службового завдання.

Він служив у протитанковому відділенні окремого батальйону бригади територіальної оборони Черкащини, у коментарі Суспільному повідомила речниця Черкаського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Аліна Кривошея.

Ігорю Ширкунову було 54 роки.

"З приводу непоправної втрати, висловлюємо щирі співчуття всім рідним, близьким і друзям нашого воїна. Ми маємо завжди пам’ятати, якою ціною дається нам свобода і бути гідними пам’яті тих, хто повернувся додому "на щиті". Вічна йому слава, шана та доземний уклін!", – повідомили у пресслужбі Смілянської міської ради.

Поховали захисника на Алеї Слави на Загреблянськрму кладовищі у Смілі.

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