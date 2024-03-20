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Прокуратура АРК повідомила про підозру ще 11 окупаційним чиновникам з Криму
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Прокуратура АРК повідомила про підозру ще 11 окупаційним чиновникам з Криму

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Прокуратура АРК, прокуратура Криму
Прокуратура АРК. Ілюстративне фото. Прокуратура АРК

Прокуратура автономії повідомила про підозру ще 11 громадянам України, які після окупації Криму добровільно зайняли посади в окупаційних органах влади РФ. Їх дії кваліфіковано як колабораційна діяльністьч. 5 ст. 111-1 КК України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури АР Крим та м. Севастополя.

Встановлено, що у період з 2022 по 2023 роки підозрювані свідомо, за власним бажанням, прийняли пропозицію РФ та зайняли окупаційні посади.

П'ятьом з них Служба безпеки України в АРК також повідомила про підозру. За даними слідства, легітимізувати незаконне захоплення українських територій російським окупантам допомагали Ірина Стельмак – так звана голова територіальної виборчої комісії Центрального району м. Сімферополя та Ольга Фатєва – так звана голова територіальної виборчої комісії міста Ялти.

Троє інших фігурантів обіймали керівні посади в незаконних органах влади Криму.

Йдеться про Олексія Голощапова – депутата так званої Алуштинської міськради від партії "Единая Россия", який очолив у цьому незаконному органі влади посаду "голови комісії з розвитку санаторно-курортного комплексу".

Вероніку Глобу – так звану заступницю головного державного житлового інспектора Республіки Крим" та Жанну Кісліцу – так звану заступницю голови адміністрації міста Ялта.

Підозрювані на своїх посадах сприяють реалізації політики РФ та забезпечують функціонування окупаційної влади на тимчасово окупованій території Криму.

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