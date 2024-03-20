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У репертуарі понад 30 вистав: як працює професійний дитячий театр Волині
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У репертуарі понад 30 вистав: як працює професійний дитячий театр Волині

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Волинський академічний обласний театр ляльок — єдиний професійний дитячий театр в області. Тут виготовляють ляльки: роблять їх рухомими, озвучують і "оживляють", розповів Суспільному керівник театру Вадим Хаїнський.

У Міжнародний день лялькаря, 21 березня, Суспільне поспілкувалось з лялькарями й ляльководами, а також побувало за лаштунками театру.

У репертуарі понад 30 вистав: як працює професійний дитячий театр Волині
Макети ляльок. Суспільне Луцьк

Всі ляльки та декорації працівники виготовляють власноруч, говорить керівник обласного театру ляльок Вадим Хаїнський. З його слів, нині в театрі працює пів сотні працівників.

"Є технічні працівники, спеціалісти, керівний склад, якщо говорити про лялькарів, то є майстри-лялькарі та актори-ляльководи. В нашому репертуарі понад 30 вистав: оновляємо нові, старі списуємо. Кожного року в нас чотири нові прем’єри, тому можна уявити скільки в нас є ляльок і декорацій", — сказав директор театру.
У репертуарі понад 30 вистав: як працює професійний дитячий театр Волині
Вадим Хаїнський. Суспільне Луцьк

Художниця-оформлювачка ігрових ляльок Ольга Данилишин представила макети ляльок для майбутньої вистави. Вона розповіла, що в їхньому цеху працюють швачки, художники, конструктори, декоратори.

У репертуарі понад 30 вистав: як працює професійний дитячий театр Волині
Ольга Данилишин. Суспільне Луцьк
"От наприклад свинка така малесенька, художник постановник робить такі маленькі, потім вони стають такі більші. Це жирафа буде: такий маленький макет, по якому я буду робити великий. Щоб зрозуміти, які положення вона має виконувати, вона має бігати", — зазначила Ольга Данилишин.
У репертуарі понад 30 вистав: як працює професійний дитячий театр Волині
Макет ляльок-свинок. Суспільне Луцьк

Як розповіла режисерка Катерина Лавринець, потрапивши після навчання у столиці на роботу в Луцьк, здивувалася великій кількості різнотипових ляльок у театрі. З її слів,

"Є популярні ляльки, наприклад ширмові вистави або планшетні, але в нашому театрі можна зустріти і вистави з маріонетками, і гібридні системи. Якщо не помиляюсь, є сім систем і від цього залежить як актор буде з ними працювати", — сказала режисерка.
У репертуарі понад 30 вистав: як працює професійний дитячий театр Волині
Катерина Лавринець. Суспільне Луцьк

Актриса Світлана Криворучко три роки працює в театрі ляльок і постійно взаємодіє як з іншими акторами-учасниками вистави, так і з ляльками, яких потрібно й озвучити, й оживити. З її слів, найперше слід познайомитись з лялькою з технічної сторони.

"Я працюю живим планом, працюю з ляльками за ширмою, працюю планшетними ляльками, маріонетними. У кожної ляльки є своя конструкція, вони по різному працюють. Потім потрібно познайомитись з нею як з персонажем, потрібно їх оживити, зрозуміти цю ляльку і вдихнути в неї життя", — каже актриса театру.
У репертуарі понад 30 вистав: як працює професійний дитячий театр Волині
Світлана Криворучко. Суспільне Луцьк

Майже пів століття працює в обласному театрі ляльок заслужений артист України Петро Савош. Зі слів актора, лялька для актора як дитина.

"Тримаю в руках оці прекрасні створіння художників, акторів і всього театру, бо до такої лялечки причетний увесь колектив театру. Чим більше ми її тримаємо в руках, тим вона стає нам з кожним часом дорожча", — додав Петро Савош.
У репертуарі понад 30 вистав: як працює професійний дитячий театр Волині
Петро Савош. Суспільне Луцьк

Довідково: вистави у Волинському обласному театрі ляльок відбуваються щосуботи й щонеділі й тривають від 45 хвилин до години 25 хвилин, залежно від віку юних глядачів.

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