Тренер з Чернігівщини отримав відзнаку від Президента Зеленського

Тренер з Чернігівщини, уродженець Наумівки Корюківської громади, Дмитро Хуртик, отримав державну нагороду "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України" з рук Президента країни Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Корюківська РВА на своїй сторінці у Facebook.

Дмитро Хуртик — старший викладач кафедри легкої атлетики, зимових видів і велосипедного спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Дмитро Хуртик разом із Володимиром Зеленським під час отримання нагороди. ФОТО: зі сторінки Корюківської РВА у Facebook

Зокрема, саме він готував команду з лижних перегонів, яка виступала у складі національної дефлімпійської збірної України на ХХ зимових Дефлімпійських іграх.

Змагання проходили у турецькому Ерзурумі, де збірна України здобула рекордні для нашої держави 19 медалей. Команда посіла перше місце у турнірній таблиці.

Якраз лижники, тренером яких є Дмитро Хуртик, зробили найбільший внесок у скарбничку нагород — 13 медалей (сім золотих, чотири срібні та дві бронзові).

"Команда з лижних перегонів вперше за всю історію участі українських лижників у зимових Дефлімпійських іграх (вперше взяли участь у 1999 році) посіла перше місце у загальнокомандному заліку не залишивши жодного шансу країнам-учасницям Європи та світу!" — повідомили на офіційному сайті Національного комітету спорту інвалідів України.

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