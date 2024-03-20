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Черкаські синоптики пропонують завершити опалювальний сезон
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Черкаські синоптики пропонують завершити опалювальний сезон

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Цьогоріч на Черкащині є передумови для раннього завершення опалювального сезону. Цьому сприяє підвищення температури.

Про це Суспільному розповів начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

З його слів, календарна зима 2023-2024 увійшла у двійку найтепліших, а лютий найтепліший за 100 річну історію метеорологічних спостережень. Тому цього року є передумови раннього завершення опалювального сезону на Черкащині. Однак, необхідно враховувати холодні ночі та заморозки у першій половині квітня:

"Згідно з правилами, опалювальний період закінчується не раніше, ніж коли впродовж трьох діб середньодобова температура повітря перевищує +8º С. За останні 30 років, перехід середньодобової температури через +8º С у середньому відбувається 8 квітня. Сезон опалення скоротився на 10-15 діб внаслідок більш пізніх похолодань восени. Весна 2024 рання, розпочалася на півтора місяця раніше — 24 січня. Однак, необхідно враховувати холодні ночі та заморозки у першій половині квітня".

Синоптик додав, що надалі будуть уточнювати інформацію згідно з прогнозами погоди.

Нагадаємо, про те, що у Черкасах не вимикатимуть опалення у будинках, повідомив директор Комунального підприємства теплових мереж "Черкаситеплокомуненерго" Павло Карась. З його слів, для завершення опалювального сезону в березні 2024 року немає підстав.

За прогнозом синоптиків, на Черкащині наприкінці робочого тижня під впливом антициклону атмосфера заспокоїться, опади припиняться.

"З вітрами південних румбів надходитиме тепліше повітря, температурний фон підвищиться: вночі 0-2º тепла, вдень 10-12º тепла", — додав Віталій Постригань.

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