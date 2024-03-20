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"Мама, вони такі, як я": історія 38-річного лучанина із синдромом Дауна
Синдром ДаунаРегіони

"Мама, вони такі, як я": історія 38-річного лучанина із синдромом Дауна

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Лучанину Сергію Тимощуку — 38 років. Він є найстаршим вихованцем громадської організації "Даун-синдром", яка працює у Луцьку майже 20 років.

Як розповіла Суспільному голова громадської організації Олена Мельник, у Луцькій громаді є 60 родин, які виховують дітей із синдромом Дауна.

"Ми його ніколи не ховали від людей"

Матір Сергія Світлана Тимощук каже: про діагноз сина їй повідомили ще у пологовому. Відтоді життя родини змінилося кардинально.

"Спершу мені було важко, — говорить жінка. — Але, коли я взяла його на руки, він маленький, гарненький такий, я відчула, що його треба любити, оберігати і з того часу ми віддаємо всю любов, яку можемо. Ми його ніколи не ховали від людей, я гуляла з ним по вулицях, бувало, що відчувала всякі погляди зі сторони людей, але не зважала на це".

Світлан Тимощук виховує сина із синдромом Дауна
Світлана Тимощук дивиться дитячі фото сина. Суспільне Луцьк

Нині Сергій самостійно може впоратися із більшістю хатніх справ.Каже: щоранку готує каву собі та рідним. Це — одне з його улюблених занять.

Лучанин із синдромом Дауна Сергій Тимощук
Сергій щоранку готує каву для себе і рідних. Суспільне Луцьк

Зі слів Світлани, коли Сергій був маленьким, інформація про синдром Дауна була малодоступною. Навчанням і розвитком сина займалися усією сім’єю.

"Не було ніякої допомоги ні психологів, ні вчителів, що могли мамі підказати як це. І я вирішила, що буду його вчити сама. Треба було підмести хату — я гукала Сергія. Казала: дивися в нас сміття, так? Так. Треба підмести. І він біг і приносив віник", — пригадує матір.

Сергій говорить: йому подобається відвідувати громадську організацію "Даун-синдром". там він має змогу малювати, танцювати і займатися спортом.

Громадська організація "Даун-синдром"
Заняття з танців у громадській організації "Даун-синдром". Суспільне Луцьк

Як розповіла матір, відвідування громадської організації, численні заняття і спілкування з однолітками допомогли її сину: "Він мені раніше казав: мам, чого в мене немає багато друзів? Він не повністю закінчив школу, ми до п’ятого класу дійшли, він букви знає, цифри. Потім він дуже почав сліпнути, переніс операції важкі. І коли в організацію я його привела, то він познайомився з багатьма дітьми і каже: мама, вони такі, як я — "сонечка".

Лучанин із синдромом Дауна Сергій Тимощук
Сергій показує нагороди, світлини і грамоти, які здобув під час різних конкурсів і заходів. Суспільне Луцьк

Одне зі спрямувань роботи громадської організації "Даун-синдром" — допомога повнолітнім, які теж відвідують заняття та мають змогу соціалізуватися.

"Якщо діти шкільного віку у нас ще десь задіяні, то молодь, яка закінчила школу, то це вже велика проблема, їм немає куди піти як до нас в організацію, — говорить Олена Мельник. — У нас працює програма денного догляду, це коли соціальні працівники працюють з молоддю 4-5 годин декілька днів на тиждень, для них організовані різноманітні заняття, гуртки".

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