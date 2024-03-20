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Петро Шаповал та Максим Олійников. Дніпропетровщина втратила двох військових
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Петро Шаповал та Максим Олійников. Дніпропетровщина втратила двох військових

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Свічка, Смерть, Дніпро
Світлина ілюстративна. Фото: Суспільне Суми

Стало відомо про смерть двох військовослужбовців Дніпропетровщини — жителя Кам'янського Петра Шаповала та жителя Нікополя Максима Олійникова.

Про смерть Петра Шаповала повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов у своєму Telegram-каналі.

Петро народився 17️ жовтня 1968 року у Києві. У 1992 році закінчив Дніпродзержинський державний технічний університет. Працював приватним підприємцем по ремонту автомобільної техніки.

На початку березня 2022 року чоловік став до лав ЗСУ. Мав звання старшого лейтенанта.

Він загинув 17 березня в Запорізькій обласній лікарні — не витримало серце. У нього залишилися дружина, два сини, донька, сестра та брат.

Поховають військового 20 березня у Кам'янському.

Про загибель Максима Олійникова йдеться у Telegram-каналі Нікопольської міськради.

Максим народився 5 лютого 1988 року. У лавах ЗСУ чоловік з 2014 року. В мирному житті працював на підприємствах міста.

Загинув він 12 березня поблизу Калинівки на Донеччині. У нього залишилися батько, сестра та брат.

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