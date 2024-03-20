Російська армія обстріляла шість громад Сумщини: що відомо

Вночі та зранку 20 березня армія РФ здійснила 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська громади.
Які деталі
- Краснопільська громада: били з міномета (3 вибухи), гранатомета (14 вибухів).
- Великописарівська громада: здійснено обстріли з артилерії (5 вибухів), міномету (4 вибухи), авіаудар керованими авіаційними бомбами (15 вибухів).
- Миропільська громада: зафіксовано обстріли з артилерії (31 вибухів).
- Есманьська громада: був обстріл зі стрілецької зброї та міномета (2 вибухи).
- Новослобідська громада: армія РФ вдарила з артилерії (4 вибухи).
- Юнаківська громада: здійснено скидання гранати з дрону (1 вибух).
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