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Російська армія обстріляла шість громад Сумщини: що відомо
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Російська армія обстріляла шість громад Сумщини: що відомо

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Вночі та зранку 20 березня армія РФ здійснила 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська громади.

Які деталі

  • Краснопільська громада: били з міномета (3 вибухи), гранатомета (14 вибухів).
  • Великописарівська громада: здійснено обстріли з артилерії (5 вибухів), міномету (4 вибухи), авіаудар керованими авіаційними бомбами (15 вибухів).
  • Миропільська громада: зафіксовано обстріли з артилерії (31 вибухів).
  • Есманьська громада: був обстріл зі стрілецької зброї та міномета (2 вибухи).
  • Новослобідська громада: армія РФ вдарила з артилерії (4 вибухи).
  • Юнаківська громада: здійснено скидання гранати з дрону (1 вибух).

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