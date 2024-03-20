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В Україні розробляють законодавство для позбавлення звань артистів, які підтримують РФ
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В Україні розробляють законодавство для позбавлення звань артистів, які підтримують РФ

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Український парламент
Верховна Рада України. Фото: УНІАН

Нині в українському законодавстві відсутні можливості для того, щоб президент міг позбавити звання та нагород артистів, які підтримують політику Росії щодо України. Йдеться як про українських, так і про іноземних громадян.

Про це розповів в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

"Це стосується не лише громадян України, це стосується іноземних громадян. Наприклад, Кіркоров, який теж ходить із нашим званням", — підкреслив Потураєв.

За даними нардепа, в Україні є два робочі законопроєкти, які б дозволили позбавляти звань народних артистів України. Один із них — авторства Микити Потураєва та Володимира В’ятровича. Механізм позбавлення звань у цьому документі зводиться до того, що у разі, якщо суд ухвалює вирок у державній зраді, то такий артист позбавляється звання.

"Наш закон дуже простий. Критерій один — якщо суд виносить вирок в державній зраді, робиться подання, щоб президент був поінформований, і така людина позбавляється звань", — розповів Потураєв.

За даними члена Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики Володимира В’ятровича, цей законопроєкт вже ухвалено Комітетом 23 березня 2023 року в першому читанні.

"Йдеться про позбавлення звань народного артиста, заслуженого артиста України тих людей, які звинувачені за статтями Кримінального кодексу в державній зраді, колабораціонізмі і які доведені в суді", — підкреслив В’ятрович.

Також це може бути артист, на якого поширюються санкції. Така людина так само може бути позбавлена всіх звань.

"Допоки цей законопроєкт не стане законом, немає механізмів позбавити їх цих звань", — наголосив нардеп В’ятрович.

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