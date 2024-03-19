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У Полтаві проводять курси з кондитерської майстерності для ВПО у рамках українсько-японського проєкту
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У Полтаві проводять курси з кондитерської майстерності для ВПО у рамках українсько-японського проєкту

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У Полтаві проводять навчальний курс з кондитерської майстерності. Його організували у рамках українсько-японського проєкту "Допомога у реабілітації і налагодженні повноцінного життя для ВПО в Україні".

Про це Суспільному розповіла керівниця проєкту в обласному центрі Ольга Стефанюк.

Курс з кондитерської майстерності проводять у Полтаві у рамках японсько-українського проєкту "Допомога в реабілітації і налагодженні повноцінного життя для ВПО в Україні", — розповіла керівниця громадської організації "Центр освіти дорослих Полтавщини" Світлана Нестуля.

У Полтаві проводять курси з кондитерської майстерності для ВПО у рамках українсько-японського проєкту
Курси з кондитерської майстерності. Фото: Суспільне Полтава

"На підтримку ВПО у нас є проєкт за підтримки Shanti Volunteer Association і уряду Японії, який допомагає в реабілітації внутрішньо переміщеним особам і надає їм два напрямки підтримки. Один напрямок – це професійні курси, другий – це психологічні курси", — повідомила керівниця ГО "Центр освіти дорослих Полтавщини" Світлана Нестуля.

"60% курсів професійної спрямованості, це майстер-кондитер, ви зараз можете бачити. В рамках цього проєкту у нас є професійні курси оператора комп’ютерного набору, ще у нас попереду піцайола. До професійних курсів відносять «Інтернет-магазин з нуля», тобто вчать створювати власний бізнес", — розповіла керівниця проєкту Ольга Стефанюк.

У Полтаві проводять курси з кондитерської майстерності для ВПО
У Полтаві проводять курси з кондитерської майстерності. Фото: Суспільне Полтава

Випікати десерти навчають з нуля. Курс розрахований на 50 годин. Заняття проводять на базі Полтавського університету економіки і торгівлі.

"Ми зі слухачами знайомимося з основними видами тіста: це дріжджове, бісквітне, заварне тісто і вчимося сучасній подачі цих десертів і виробів. У нас шестигодинний робочий день. За шість годин нам вдається приготувати два-три вироби з певного виду тіста. За цей період, за шість годин у нас повністю виходить процес бродіння, вистоювання і випікання виробів", — розповіла тренерка курсу Олександра Горобець.

Курси з кондитерської майстерності для ВПО у Полтаві
Курси з кондитерської майстерності для ВПО. Фото: Суспільне Полтава

"Вдома обов’язково буду випікати торти, бабки, паски з дріжджовим тістом та різноманітними випічками. А тоді намагатимуся і на продаж, як навчуся трохи", — розповіла учасниця курсу Ольга Лазарян.

За словами Ольги Стефанюк, навчають учасників курсу безкоштовно. Нині розробили 32 навчальні програми.

У Полтаві проводять курси з кондитерської майстерності для ВПО у рамках українсько-японського проєкту
Курси з кондитерської майстерності. Фото: Суспільне Полтава

"Курс кондитерської майстерності від університету Олексій Олексійович Нестуля – ректор, підписує і видає присвоєння робітничої кваліфікації – кондитер третього розряду", — повідомила Ольга Лазарян.

Зареєструватися на заняття можна особисто в університеті, телефоном або ж у спільноті проєкту у Facebook.

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