У Полтаві проводять курси з кондитерської майстерності для ВПО

У Полтаві проводять навчальний курс з кондитерської майстерності. Його організували у рамках українсько-японського проєкту "Допомога у реабілітації і налагодженні повноцінного життя для ВПО в Україні".
Про це Суспільному розповіла керівниця проєкту в обласному центрі Ольга Стефанюк.
Курс з кондитерської майстерності проводять у Полтаві у рамках японсько-українського проєкту "Допомога в реабілітації і налагодженні повноцінного життя для ВПО в Україні", — розповіла керівниця громадської організації "Центр освіти дорослих Полтавщини" Світлана Нестуля.
"На підтримку ВПО у нас є проєкт за підтримки Shanti Volunteer Association і уряду Японії, який допомагає в реабілітації внутрішньо переміщеним особам і надає їм два напрямки підтримки. Один напрямок – це професійні курси, другий – це психологічні курси", — повідомила керівниця ГО "Центр освіти дорослих Полтавщини" Світлана Нестуля.
"60% курсів професійної спрямованості, це майстер-кондитер, ви зараз можете бачити. В рамках цього проєкту у нас є професійні курси оператора комп’ютерного набору, ще у нас попереду піцайола. До професійних курсів відносять «Інтернет-магазин з нуля», тобто вчать створювати власний бізнес", — розповіла керівниця проєкту Ольга Стефанюк.
Випікати десерти навчають з нуля. Курс розрахований на 50 годин. Заняття проводять на базі Полтавського університету економіки і торгівлі.
"Ми зі слухачами знайомимося з основними видами тіста: це дріжджове, бісквітне, заварне тісто і вчимося сучасній подачі цих десертів і виробів. У нас шестигодинний робочий день. За шість годин нам вдається приготувати два-три вироби з певного виду тіста. За цей період, за шість годин у нас повністю виходить процес бродіння, вистоювання і випікання виробів", — розповіла тренерка курсу Олександра Горобець.
"Вдома обов’язково буду випікати торти, бабки, паски з дріжджовим тістом та різноманітними випічками. А тоді намагатимуся і на продаж, як навчуся трохи", — розповіла учасниця курсу Ольга Лазарян.
За словами Ольги Стефанюк, навчають учасників курсу безкоштовно. Нині розробили 32 навчальні програми.
"Курс кондитерської майстерності від університету Олексій Олексійович Нестуля – ректор, підписує і видає присвоєння робітничої кваліфікації – кондитер третього розряду", — повідомила Ольга Лазарян.
Зареєструватися на заняття можна особисто в університеті, телефоном або ж у спільноті проєкту у Facebook.
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