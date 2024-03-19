У Запоріжжі 5-річний Андрій та 6-річна Мирослава збирають гроші на потреби українських захисників. Пропонуючи смаколики в обмін на донат, юні волонтери вже змогли зібрати понад 60 тисяч грн. Всі гроші діти перераховують військовим, які воюють на Запорізькому напрямку.
Історія юних запорізьких волонтерів — у матеріалі Суспільного.
Мирослава розповіла, що фіксованої ціни на солодощі немає, головне — аби перехожі задонатили на потреби захисників:
"Ми пропонуємо людям, щоб вони донатили, а ми їм дамо смаколики. Пряник, льодяник і фріпси".
Малечі допомагають волонтерити їхні мами. Разом жінки приготували понад дві тисячі солодощів. Запакувавши пряники та льодяники, діти у супроводі батьків вирушають на вулиці Запоріжжя, аби збирати гроші на потреби Сил оборони.
За пів року волонтерства Андрій та Мирослава вже задонатили на дрон, пікап, тепловізори та прилади нічного бачення:
"Дитина вдома бере свою найбільшу купюру, яка є в гаманці, що йому дарували на день народження, підходить до тата і каже: "Тато, якщо я ці гроші зараз задоначу, чи закінчиться швидше війна?", — розповіла мама хлопчика Катерина.
Ідея подібним чином збирати кошти для українських військових виникла у матері дівчинки Тетяни в жовтні минулого року:
"Вирішила зробити пряники та вийти до людей. Перший раз ми були у нашому парку у “Дубовому гаю”. Там ми, здається, 860 гривень зібрали", — ділиться жінка.
Дізнавшись про таку креативну допомогу українському війську, до Мирослави доєднався й п'ятирічний Андрій:
"Вже з листопада місяця почали разом виходити з дітьми та збирати таким чином донати. Вирішили, що таким чином ми можемо якось підтримати, допомогти військовим", — розповіла мама Андрія.
Всі зароблені солодощами гроші, Андрій та Мирослава перераховують на волонтерські збори для бригад Сил оборони, які воюють на Запорізькому напрямку.
Містяни приязно ставляться до маленьких волонтерів і доєднуються до ініціативи дітей, допомагаючи збирати гроші на потреби армії:
"Вони дуже їм посміхаються, вони підходять до них. Вони їм кажуть, що вони великі молодці, що вони в свій час збирають донати. Вони їх підбадьорюють і інколи дарують солодощі", — розповіла мати дівчинки Тетяна.
Не проходять повз малечі й військові:
“Ми їх пригощаємо і вони нам дають інколи шеврони", — розповіли юні волонтери.
Окрім цього, діти поділились особистим — власними мріями: