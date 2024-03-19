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"Щоб росіяни не прийшли у наше місто": в Запоріжжі діти збирають гроші для українських захисників
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"Щоб росіяни не прийшли у наше місто": в Запоріжжі діти збирають гроші для українських захисників

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В Запоріжжі діти збирають гроші на потреби українських військових
Андрій та Мирослава, юні волонтери із Запоріжжя. Фото: Суспільне Запоріжжя

У Запоріжжі 5-річний Андрій та 6-річна Мирослава збирають гроші на потреби українських захисників. Пропонуючи смаколики в обмін на донат, юні волонтери вже змогли зібрати понад 60 тисяч грн. Всі гроші діти перераховують військовим, які воюють на Запорізькому напрямку.

Історія юних запорізьких волонтерів — у матеріалі Суспільного.

Мирослава розповіла, що фіксованої ціни на солодощі немає, головне — аби перехожі задонатили на потреби захисників:

"Смаколик за донат": у Запоріжжі діти збирають гроші для українських захисників
Мирослава та Андрій разом з мамами. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Ми пропонуємо людям, щоб вони донатили, а ми їм дамо смаколики. Пряник, льодяник і фріпси".

Малечі допомагають волонтерити їхні мами. Разом жінки приготували понад дві тисячі солодощів. Запакувавши пряники та льодяники, діти у супроводі батьків вирушають на вулиці Запоріжжя, аби збирати гроші на потреби Сил оборони.

Мама випікає, а я допомагаю пакувати
Мирославапро те, як виготовляють солодощі

За пів року волонтерства Андрій та Мирослава вже задонатили на дрон, пікап, тепловізори та прилади нічного бачення:

"Щоб росіяни не прийшли у наше місто": в Запоріжжі діти збирають гроші для українських захисників
Катерина Волотко, мати 5-річного Андрія. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Дитина вдома бере свою найбільшу купюру, яка є в гаманці, що йому дарували на день народження, підходить до тата і каже: "Тато, якщо я ці гроші зараз задоначу, чи закінчиться швидше війна?", — розповіла мама хлопчика Катерина.

Ідея подібним чином збирати кошти для українських військових виникла у матері дівчинки Тетяни в жовтні минулого року:

"Щоб росіяни не прийшли у наше місто": в Запоріжжі діти збирають гроші для українських захисників
Тетяна Педаш, мати 6-річної Мирослави. Фото: Суспільне Запоріжжя
"Вирішила зробити пряники та вийти до людей. Перший раз ми були у нашому парку у “Дубовому гаю”. Там ми, здається, 860 гривень зібрали", — ділиться жінка.

Дізнавшись про таку креативну допомогу українському війську, до Мирослави доєднався й п'ятирічний Андрій:

"Щоб росіяни не прийшли у наше місто": в Запоріжжі діти збирають гроші для українських захисників
Солодощі, які діти обмінюють на донати. Фото: Суспільне Запоріжжя

Щоб росіяни не прийшли у наше місто
Андрійпро те, чому вирішив допомагати військовим
"Вже з листопада місяця почали разом виходити з дітьми та збирати таким чином донати. Вирішили, що таким чином ми можемо якось підтримати, допомогти військовим", — розповіла мама Андрія.

Всі зароблені солодощами гроші, Андрій та Мирослава перераховують на волонтерські збори для бригад Сил оборони, які воюють на Запорізькому напрямку.

"Смаколик за донат": у Запоріжжі діти збирають гроші для українських захисників
Донати, які залишають Мирославі та Андрію. Фото: Суспільне Запоріжжя

98-ій, 108-ій, зараз збираємо на 65 бригаду
Андрійпро те, кому допомагають

Містяни приязно ставляться до маленьких волонтерів і доєднуються до ініціативи дітей, допомагаючи збирати гроші на потреби армії:

"Вони дуже їм посміхаються, вони підходять до них. Вони їм кажуть, що вони великі молодці, що вони в свій час збирають донати. Вони їх підбадьорюють і інколи дарують солодощі", — розповіла мати дівчинки Тетяна.
"Щоб росіяни не прийшли у місто": у Запоріжжі діти збирають гроші для українських захисників
Перехожі отримують солодощі Мирослави та Андрія в обмін на донат. Фото: Суспільне Запоріжжя

Не проходять повз малечі й військові:

Ми їх пригощаємо і вони нам дають інколи шеврони", — розповіли юні волонтери.
"Щоб росіяни не прийшли у наше місто": в Запоріжжі діти збирають гроші для українських захисників
Перехожі отримують солодощі Мирослави та Андрія в обмін на донат. Фото: Суспільне Запоріжжя

Окрім цього, діти поділились особистим — власними мріями:

Щоб скоріше війна закінчилася і я зі своєю родиною поїхав на море
Андрійпро мрії на майбутнє

Щоб Україна перемогла і щоб хлопці повернулися додому
Мирославапро мрії на майбутнє

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