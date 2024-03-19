24 березня — Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Впродовж березня на Дніпропетровщині проводитимуть заходи для боротьби з туберкульозом, а саме — діагностика та інформування населення, розповіла завідувачка відділення особливо небезпечних інфекцій Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Галина Шамичкова. За її словами, за три місяці цього року в області зафіксували понад сто випадків хвороби.

Хто в групі ризику по захворюваності та як передається хвороба – читайте у матеріалі Суспільного.

Статистика захворюваності на туберкульоз

За словами завідувачки відділення особливо небезпечних інфекцій Галини Шамичкової, за рівнем захворюваності на туберкульоз Дніпропетровщина входить у трійку лідерів серед регіонів України.

У 2022 році в області було зареєстровано близько 1500 випадків, серед яких 10 — у дітей. У 2023 році було зафіксували 999 випадків, серед яких 12 — діти. За три місяці 2024 року зареєстрували вже понад 100 активних випадків хвороби, каже Галина Шамичкова.

Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом та через предмети. Найбільш розповсюдженим є туберкульоз органів дихання, зокрема туберкульоз легень, — розповідає медикиня.

Хворіє на туберкульоз і велика рогата худоба, наголошує лікарка. Тож молоко, яке не пройшло стерилізацію або пастеризацію може бути потенційно небезпечним.

Завідувачка відділення особливо небезпечних інфекцій Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Галина Шамичкова. Фото: Суспільне Дніпро

Хто в групі ризику

До груп ризику належать люди, які мають захворювання імунної системи, зокрема особи з ВІЛ. Люди, які працювали на шкідливих виробництвах, а також ті, хто часто хворіє на бронхіт або пневмонією.

"Треба підкреслити, що туберкульоз виліковний. Зараз є ефективні ліки, тож якщо своєчасно звернутися по допомогу, людина повністю одужує", – каже вона.

Як діагностувати хворобу

Варто звернутися до медиків та провести обстеження за наявності таких симптомів, як кашель, що триває понад два тижні, хронічна втома, значна втрата ваги, пітливість та підвищена температура. Також раз на рік тестування на туберкульоз мають проходити люди з груп ризику.

Для зменшення ризику туберкульозу необхідно вести здоровий спосіб життя, зазначили лікарка.

"Потрібно більше бувати на свіжому повітрі, займатися фізичними вправами, мати здорове харчування. Також варто уникати шкідливих звичок, зокрема паління. Це фактори, які зменшать ризик захворіти на туберкульоз", – каже вона.

Також, за словами медикині, слід уникати контакту з хворими на туберкульоз. Якщо незнайома людина поруч з вами кашляє, слід тримати від неї дистанцію близько двох метрів.

Статистика щеплень на Дніпропетровщині

"Минулого року на Дніпропетровщині відсоток щеплень проти туберкульозу серед новонароджених становив 84%. У 5% дітей батьки оформили документальну відмову від вакцинації, ще 11% відсотків дітей мали протипоказання по здоров’ю", – розповіла завідувачка відділу імунопрофілактики Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Автор – Андрій Незнаєнко

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