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214 вибухів. Армія РФ атакувала 11 громад Сумщини
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214 вибухів. Армія РФ атакувала 11 громад Сумщини

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Протягом дня 18 березня російська армія здійснила 50 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 214 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Під обстріли потрапили Миколаївська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Конотопська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Що відомо про обстріли Сумщини

  • Хотінська громада: били з міномета (9 вибухів).
  • Юнаківська громада: здійснено обстріл з артилерії (6 вибухів) та міномета (22 вибухів).
  • Білопільська громада: зафіксовано обстріл з міномета (35 вибухів) та артилерії (33 вибухи), танку (7 вибухів), станковий протитанковий гранатомет (9 вибухів).
  • Миропільська громада: 17 мін скинула армія РФ на територію громади.
  • Великописарівська громада: ударили керованими авіаційними бомбами (24 вибухи), ракетний удар, обстріл з артилерії (9 вибухів), з міномета (8 вибухів).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано обстріли дронами-камікадзе (2 вибухи), артобстріли (11 вибухів) та обстріл з міномета (4 вибухи).
  • Краснопільська громада: вдарили з артилерії (4 вибухи) та міномета (2 вибухи).
  • Шалигинська громада: здійснено обстріл з міномета (8 вибухів).
  • Конотопська громада: ударили двома ракетами по цивільній інфраструктурі.
  • Миколаївська громада: ракетний удар по території громади (1 вибух).
  • Есманьська громада: здійснено обстріл зі стрілецької зброї.

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