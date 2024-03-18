214 вибухів. Армія РФ атакувала 11 громад Сумщини

Протягом дня 18 березня російська армія здійснила 50 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 214 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
Під обстріли потрапили Миколаївська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Конотопська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.
Що відомо про обстріли Сумщини
- Хотінська громада: били з міномета (9 вибухів).
- Юнаківська громада: здійснено обстріл з артилерії (6 вибухів) та міномета (22 вибухів).
- Білопільська громада: зафіксовано обстріл з міномета (35 вибухів) та артилерії (33 вибухи), танку (7 вибухів), станковий протитанковий гранатомет (9 вибухів).
- Миропільська громада: 17 мін скинула армія РФ на територію громади.
- Великописарівська громада: ударили керованими авіаційними бомбами (24 вибухи), ракетний удар, обстріл з артилерії (9 вибухів), з міномета (8 вибухів).
- Середино-Будська громада: зафіксовано обстріли дронами-камікадзе (2 вибухи), артобстріли (11 вибухів) та обстріл з міномета (4 вибухи).
- Краснопільська громада: вдарили з артилерії (4 вибухи) та міномета (2 вибухи).
- Шалигинська громада: здійснено обстріл з міномета (8 вибухів).
- Конотопська громада: ударили двома ракетами по цивільній інфраструктурі.
- Миколаївська громада: ракетний удар по території громади (1 вибух).
- Есманьська громада: здійснено обстріл зі стрілецької зброї.
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