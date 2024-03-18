У селі Великий Ходак Верховинської громади, що на Івано-Франківщині, відкрили меморіальну дошку полеглому матросу Василю Бойчуку.

Про це повідомили на сторінці Верховинської районної ради у Facebook.

Дошку встановили на фасаді місцевої гімназії.

"У пам’яті односельців воїн Василь назавжди залишиться добрим, щирим, мужнім та сміливим. Вічна пам’ять і шана воїну", — йдеться у дописі.

Що відомо про Василя Бойчука

Василь Бойчук народився 12 січня 2001 року. Служив матросом-укладальником парашутів повітряно-десантного містечка 137 окремого батальйону морської піхоти. Боєць загинув 17 березня 2022 року під час виконання завдання в місті Миколаїв.

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