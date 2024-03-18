18 березня у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Житомира попрощалися з загиблими військовослужбовцями Сергієм Гончаруком і Андрієм Горобцем. Воїни стали на захист України на початку повномасштабного вторгнення.

Сергій Гончарук загинув 30 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Про це Суспільному розповіла сестра загиблого захисника Світлана.

"Нічого йому не було шкода. Він думав про інших, але не про себе. Так і життя закінчилося. Але він врятував інших, молодих хлопців, коли був бій 30 грудня 2022 року. Коли їх оточили російські солдати, він сказав: "Відходьте, хлопці. Ви молоді, а я вже трохи пожив, я вас врятую". Ми рік його шукали", — розповіла Світлана Мовчан.

Світлана Мовчан, Житомир, 18 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Портрет загиблого воїна Сергія Гончарука, Житомир, 18 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Народився Сергій Гончарук у Житомирі 8 квітня 1971 року. Закінчив 34 школу, працював на гранітних кар'єрах Житомирської області. Створити родину Сергій не встиг. Про це розповіла родичка загиблого захисника Олена.

"Сергій був хорошою людиною, спокійною. Він ніколи нікому не зробив зла. Отак собі жив. Сім'ї він не встиг створити. Старався, вдома ремонт зробив. А тільки почалося вторгнення, одним із перших туди пішов. Добивався цього всіма силами", — розповіла Олена.

Олена, Житомир, 18 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Портрет загиблого воїна Сергія Гончарука. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Сергій Гончарук став на захист України у травні 2022 року. Мав позивний "Художник". Про це розповів начальник міського управління у справах ветеранів Андрій Забігайло.

"На окупованих територіях до нього часто збігалися діти, і він з ними малював. Тому, мабуть, і отримав позивний "Художник". Він дуже любив займатися мистецтвом і грати на гітарі. Але війна забирає найкращих...", — сказав Андрій Забігайло.

Андрій Забігайло, Житомир, 18 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Андрій Горобець загинув 11 березня 2024 року під час захисту півдня України. До лав Збройних сил України Андрій став на початку повномасштабного вторгнення. Про це розповіла знайома загиблого Людмила.

"Андрій до нас приїжджав, дітей моїх бавив. Ми дуже гарно дружили з ним. Він був дуже хорошою людиною. Був добрий, дуже-дуже позитивний. Працював на роботі, колеги його цінували. Все життя він працював, дбав про своїх батьків", — розповіла Людмила.

Людмила, 18 березня 2024 року, Житомир. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Портрет загиблого воїна Андрія Горобця, 18 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Народився Андрій Горобець 9 травня 1988 року. Мав спеціальність електрозварювальника, розповідає Андрій Забігайло.

"Народився в Житомирі. Навчався в 20 школі і в 13 ПТУ. Закінчивши його, став приватним підприємцем", — розповів Андрій Забігайло.

Прощання з Андрієм Горобцем на Смолянському військовому кладовищі, Житомир, 18 березня 2024 року . Суспільне Житомир/Надія Назарук

Андрій працював у будівельній сфері, розповідає Богдан, рідний загиблого.

"Я знав його ще з народження, скільки себе пам'ятаю. Він завжди мене підтримував. Був дуже хорошою людиною. Якщо мені було тяжко, він міг мене підтримати. Він міг розвеселити", — пригадав Богдан.

Богдан, Житомир, 18 березня 2024 року. Суспільне Житомир/Надія Назарук

Поховали захисників на Смолянському військовому кладовищі.

Прощання з Андрієм Горобцем на Смолянському військовому кладовищі, Житомир, 18 березня 2024 року . Суспільне Житомир/Надія Назарук

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