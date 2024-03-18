10 sene evel Qırım işğal etilgen vaqıttan berli Rusiye, yarımadanıñ qavmiy terkibini deñiştirmege, ukrain ve qırımtatar cemaatını yoq etmege tırışa.

Rusiyeniñ ukrain yarımadasınıñ qanunsız işğaliniñ 10. seneligine Amnesty International uquq qorçalayıcı teşkilâtınıñ esabatında bu aqqında haber berdiler.

Bildirildi ki, Rusiye ukrain ve qırımtatar özdeşligini yoq ettirerek, yarımadanıñ demografik çeşitligini deñiştirmege tırışa.

"Rusiye ukrain ve qırımtatar milliy özdeşligini yoq etmege er vaqıt tırışa edi. Tasil, KHVda, milliy bayramlar vaqtında ve başqa yaşayış saalarında ukrain ve qırımtatar tillerini sıñırlay ve yasaq ete, Moskvanıñ istegeninden farqlı olğan diniy ve medeniy urf-adetlerini yoq ete. İşğal akimiyeti, Qırımdan insanlarnı sürgün etip, o yerge rusiye vatandaşlarını yerleştirdi", — dep Ukrainadaki Amnesty International araştırıcısı Patrik Tompson bildirdi.

O qayd etti ki, VİETda Rusiye, rus olmağan milliy özdeşliklerine basım ve olarn yoq etmege bitirmeli, halqara gumanitar uquq ve insan aqları uquğını bozmağa bitirmeli.

Bundan ğayrı, bildirildi ki, Rusiye yarımadada rus olmağan milliy özdeşliklerni yoq etmege yönelgen siyaset yaparaq, Qırımnıñ işğalini qanunlaştırmağa tırışa edi. Şu cümleden, işğalciler öz mektep programmasını kirsettiler, pedagoglarnı taqip ete ve qorquta, din azatlığı aqqını sıñırlay ediler, qırımtatarlar ve ukrain taraflı faalcilerini repressiya ete ediler.

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