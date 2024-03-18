Під час патрулювання у Мені 17 березня поліцейські затримали чоловіків, яких підозрюють у незаконному полюванні. Під час огляду салону автівки Chevrolet Niva виявили чотири одиниці гладкоствольної вогнепальної зброї, рюкзаки, один з яких був у крові, рештки вбитої тварини. У багажнику автомобіля правоохоронці також виявили надувні човни та мішок з рибою.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Чернігівській області на своєму офіційному сайті.

Автомобіль, а також речові докази правоохоронці вилучили та направили на проведення експертних досліджень.

Правоохоронці затримали чоловіків, яких підозрюють у незаконному полюванні. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Знайдені в автомобілі зброя, рештки тварини та риба. ФОТО: Поліція Чернігівської області

За кермом автомобіля був 30-річний місцевий житель. В салоні перебували ще троє чоловіків.

В поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 248 Кримінального кодексу України (незаконне полювання). Санкція статті передбачає штраф від 17 000 гривень до 51 000 гривень або громадські роботи на строк від 160 до 240 годин, або обмеження волі на строк до трьох років. Наразі поліцейські встановлюють суму завданих державі збитків. Досудове розслідування триває.

Нагадуємо, що у червні 2022 року на території Чернігівської області у період дії воєнного заборонили полювання, також діє заборона на відвідування лісів населенням.

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