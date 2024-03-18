Пів сотні чигиринців мітингували 18 березня проти підвищення тарифів на централізоване водопостачання.

19 березня виконавчий комітет розгляне на засіданні Чигиринської міськради подані розрахунки прогнозованих тарифів на 2024 рік, розповіла Суспільному розповіла місцева жителька Тетяна Черниш.

Пані Тетяна серед тих, хто проти підвищення тарифів. Розповіла, що проблеми з водою в місті з 1977 року, відколи вона тут проживає. Тому аби використовувати воду не тільки як технічну, доводиться її відстоювати та кип’ятити:

"Спочатку відстоюю воду, потім її кип’ячу. Адже з крана ми не можемо пити воду, тому що це не вода. Іржа йде відразу як тільки відкриваємо. Деякі люди набирають у пляшки воду зі свердловини".

Жінка показує фільтр для води. Суспільне Черкаси

Деякі люди набирають воду в пляшки зі свердловини, проте для жінки це не варіант, бо немає на чому доїхати до монастиря, де розташоване джерело.

"У кого є гроші купують воду, але я не можу собі цього дозволити. Я ж кажу, що витратила чимало грошів на самі ліки", — додала пані Тетяна.

За словами жінки, вона отримує три тисячі пенсії, півтори з яких сплачує за комунальні послуги. Підняття тарифів на воду вважає необґрунтованим. Бо немає ні якості, ні жодних ремонтних робіт трубопроводу.

Вона зазначила, що за місяць використовує три куби води:

"Воду витрачаю, бо потрібно і їсти приготувати, і помитися ж треба.Також для прибирання, наприклад, для туалету. Але економлю, бо якщо ще вночі почну змивати туалет, то буде чотири чи пʼять кубів".

Тож чигиринці зібралися під стінами міськради, бо тариф на централізоване водопостачання та водовідведення їм хочуть підняти, як розповіла Оксана Козуб, вдруге за час повномасштабного вторгнення.

"З 1 серпня 2022 року уже підвищували тариф. Нам "під шумок" ще раз підіймають, бо всім в Україні дозволили підіймати. Нині ми платимо в середньому до 400 гривень А якщо тариф буде по 100 гривень, то по 1000 гривень будемо сплачувати тільки за холодну воду", — розповіла місцева жителька.

Зі слів Ольги Казанцевої, проживає тут 36 років, через підняття тарифу в населення будуть ще більші борги:

"Люди не спроможні зараз оплачувати такі тарифи. Ми вимагаємо від влади, щоб вони не підіймали їх. Це єдина вимога".

Жінка зазначила, що тариф планують підняти на 100%

"Я маю квитанцію за червень 2022, де тариф був по 42 гривні, У 2023 вже був по 54. А зараз буде 104. То на скільки підіймається? На 100 %. І найголовніше, коли підіймають тарифи, то мають щось робити, наприклад, якусь модернізацію, але тут нею і «не пахне»", — констатувала пані Ольга.

За словами чигиринки Лідії Захарзюк, що труби не замінюють:

"Пальцем раз в трубу ткнеш і дірка буде. Не замінюють труби, тому і води в підвалах по коліна. Хіба так можна? Чому у Львові 50 гривень вода, а в нас 100? Яка різниця? У нас срібна вода?"

Чигиринці на мітингу проти підвищення тарифів. Суспільне Черкаси

Як розповіла заступниця міського голови Валентина Алєксєєвець, щомісячно відбувається перевірка складу води.

"Воду щомісячно відвозять на аналізи в Черкаський лабораторний центр або в наш лабораторний центр, і ні разу не було, щоб вода була визнана не якісною чи не придатною для споживання", — розповіла вона.

У 2022 році тариф для населення підвищили, оскільки підприємство мало борги, це пояснила головна економістка комунального підприємства Неля Іщенко:

"Міський бюджет не мав повної змоги їх сплачувати. Ми підняли менше того, що було навіть прораховано – 30 гривень 10 копійок. Але як тільки почалася війна, то зразу піднялися всі ціни, адже підприємство просто стояло б на межі банкрутства".

Про те, що в 2023 році на міську раду приходило ПДФО і за рахунок цього міська влада підтримувала комунальне підприємство, розповів директор КП "Чигирин" Олександр Алєксєєвець:

"На цей рік на КП «Чигирин» не передбачена підтримка. Тариф, що діє нині вже не відповідає економіці, тому що електроенергія, паливо та інші витрати здорожчали майже вдвічі".

Отримуючи у 2023-му році дотації з міського бюджету, тариф не переглядали. Та цьогоріч компенсації не буде, тому зміни необхідні для забезпечення беззбиткової діяльності комунального підприємства.

"Якщо у бюджеті будуть кошти, тариф для населення може перейти на іншу ціну. Але нині в бюджеті немає коштів для того, щоб компенсувати різницю у тарифах", — розповів директор.

Підприємство обслуговує сім тисяч 522 домоволодінь. Як повідомила головна економістка Неля Іщенко, тариф для них на водопостачання та водовідведення становить 54 гривні 73 копійки за один метр кубічний, після затвердження стане — 103 гривні 24 копійки:

"Врахований тариф повинен відповідати 100% відшкодуванню витрат. От ми його й прорахували. Це за умови, що не буде більше підвищення тарифів на енергоносії, на паливо-мастильні матеріали. Якщо буде збільшення, то будуть збитки в підприємства".

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