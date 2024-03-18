18 березня у Татарові, що на Івано-Франківщині, сталася дорожньо-транспортна пригода. Рятувальники дістали з понівеченого автомобіля жінку.

Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

ДТП сталася після обіду.

"Прибувши на місце події, за допомогою гідравлічного інструмента рятувальники деблокували жінку з автомобіля та передали медикам", — йдеться у дописі.

Також надзвичайники від'єднали клеми акумуляторної батареї в автомобілі, щоб запобігти виникненню пожежі.

Наразі обставини ДТП з'ясовують поліцейські.

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