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Синоптики розповіли, коли на Волині очікувати потепління
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Синоптики розповіли, коли на Волині очікувати потепління

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З четверга, 21 березня, температура повітря вдень по області поступово підвищуватиметься, а опади припиняться.

Про це Суспільному розповіла чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру Світлана Гончаренко.

Поки ж, каже синоптикиня, в області утримуватиметься прохолодна погода. 19 і 20 березня на Волині очікується дощ, вночі з мокрим снігом, вранці місцями налипання мокрого снігу, на дорогах — ожеледиця. Температура повітря вночі буде від нуля до двох градусів морозу, вдень — 5-8 градусів тепла.

21 березня на Волині передбачається хмарна погода, без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від трьох градусів морозу до двох градусів тепла, вдень 6-11 градусів тепла.

22 березня в області буде хмарно, вночі від одного градусу морозу до чотирьох градусів тепла, вдень повітря прогріється до 7-12 градусів тепла. 23 березня очікується вночі 2-7 градусів тепла, вдень 10-15 градусів тепла.

За словами Світлани Гончаренко, потепління на Волині протримається на Волині до кінця тижня.

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