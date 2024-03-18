Юрій Уткін — дворазовий чемпіон світу з біатлону та лижних перегонів, учасник та призер Паралімпійський ігор. У вересні 2023 року харків'янин переїхав на Волинь і працює вчителем у Володимирському спортивному ліцеї.

В освітньому закладі в цьому навчальному році відкрили відділення біатлону і запропонували Юрію роботу.

Юрій Уткін. Суспільне Луцьк

"Якби не війна, то на Волинь би не приїхав"

33-річний Юрій Уткін народився та все життя проживав у Харкові. З його слів, коли розпочалася повномасштабна війна, він працював з молодіжною паралімпійською збірною.

В перший день вивіз дружину з дітьми у село до родичів, а сам залишався в місті.

"Якби не війна, я б не покидав рідне місто і на Волинь не приїхав. Була дуже складна ситуація в Харкові. Тричі заходила російська колона, тричі її розбивали. Є речі, які я не можу розголошувати. Приходилося бути в місті, а не біля сім’ї, на жаль, бо моя специфіка — це робота зі зброєю", — пригадує Юрій.

З вересня минулого року Юрій проживає у гуртожитку на території ліцею. Кімнату ділить із тренером національної паралімпійської збірної із зимових видів спорту Ігорем Співаком. Каже, що скарг на побутові умови не має.

Юрій Уткін показує свою кімнату в гуртожитку ліцею. Суспільне Луцьк

"Мені головне, щоб було де працювати й щоб були діти, які хочуть працювати. Мій шлях був початий зі школи-інтернату в місті Харкові. Там я жив в кімнаті, де було 12 хлопців. То в мене немає такого дискомфорту", — говорить тренер.

Тренуються на проїжджій частині

Незручністю тренер-біатлоніст називає — відсутність на Волині закритої лижоролерної траси. Коли є сніг, то з дітьми займається на стадіоні, а коли сухо й використовують літні лижі, то займаються на проїжджій частині біля ліцею. Зі старшими їздить на об'їзну дорогу Володимира.

"Ми не маємо безпечного місця для тренування, на жаль. Ми зверталися до міської влади на рахунок знаку 7.22 – це знак лижника. Місто сказало, що такого знаку не існує. Це неправда. Будемо ще звертатися", — розповідає Юрій Уткін

Юрій Уткін під час тренування. Суспільне Луцьк

Зі слів Юрія Уткіна, він також продовжить шукати варіанти у Володимирі безпечнішого місця для тренувань.

"Приходять на тренування з жуйкою"

Юрій Уткін каже, що йому складно адаптуватися до роботи із дітьми. Хоча він сам батько двох дітей, однак йому бракує педагогічного досвіду. До цього він працював із юнацькою збірною, де були старші.

Зараз в ліцеї у нього 12 учнів. За правилами навчального закладу у відділення біатлону приймають починаючи із 8-го класу. До кожного він мусить знайти свій підхід, щоб отримати результат.

"Я не знаю чи це моя робота. Малі діти не хочуть слухати. Вони хочуть бігати, стрибати, базікати, приходити на тренування з жуйкою. До кожної дитини треба знаходити свій підхід, бо в когось складнощі в сім'ї, в когось в класі", — каже Юрій Уткін.

Юрій Уткін з учнями на тренуванні зі стрільби. Суспільне Луцьк/Суспільне Луцьк

Майбутній чемпіон народився з вадами зору

Тричі призер Паралімпійських ігор (2014, 2018 рр.) має вади зору з народження. Зі слів Юрія, діагноз — міопія високого ступеня йому поставили у 1,5 року в Одесі. Каже, що зір з роками погіршувався і в 90-ті роки в Україні було проблемно знайти зручні дитячі окуляри.

"Була складність з окулярами, особливо зі склом, бо по зору був великий мінус. Тоді вже мінус 11. Скло було дуже важко носити дитині. З 98-го року я ношу контактні лінзи. Для мене проблем в спорті через це не було", — говорить спортсмен.

Найпершу свою винагороду, яка мала для нього значення Юрій Уткін здобув у 2002-му році на Чемпіонаті України з плавання. Змагання відбувалися в Криму, у таборі "Артек". Каже, що його 12-річного, як серйозного суперника, тоді ніхто не сприймав, але він переміг на усіх дистанціях, де брав участь.

Юрій Уткін на змаганнях з учнями Володимирського спортивного ліцею. З архіву Юрія Уткіна

Свої три медалі, що здобув на Паралімпійських іграх — золото, срібло та бронзу — Юрій залишив з дружиною, яка разом із сином та донькою евакуювалася до Європи. У себе в кабінеті тепер зберігає не свої нагороди, а своїх учнів, які вже отримали не одну перемогу під його керівництвом.

Про свого колегу розповіла методистка з фізичної культури Володимирського спортивного ліцею Оксана Глущук. Каже, що Юрій Уткін швидко знайшов спільну мову із учнями.

"Він старається працювати з дітьми на всі 100. За такий короткий час вони вже дуже багато брали участі у чемпіонатах Волинської області, у чемпіонатах України з біатлону. Ми надіємося, що у нашого молодого педагога і надалі все вдасться", — розповіла Оксана Глущук.

Методистка Оксана Глущук з Юрієм Уткіним та учнями. Суспільне Луцьк

Скільки часу працюватиме на Волині Юрій Уткін не знає. Каже, що дуже хоче повернутися до рідного Харкова, коли там стане безпечніше. Поки що його харківська домівка ціла, а в будинок навпроти двічі були влучання.

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