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34 тисяч гривень штрафу за збиття підлітка: суд виніс вирок у справі ДТП за участі Андрія Блауша
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34 тисяч гривень штрафу за збиття підлітка: суд виніс вирок у справі ДТП за участі Андрія Блауша

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34 тисяч гривень штрафу за збиття підлітка: суд виніс вирок у справі ДТП за участі Андрія Блауша
. ФОТО: Суспільне Чернігів

У Деснянському районному суді Чернігова 4 березня оголосили вирок Андрію Блаушу, який є братом заступника голови Чернігівської облради Дмитра Блауша. Андрію присудили 34 тисячі гривень штрафу без позбавлення права керувати транспортними засобами та сплату 42,5 тисячі гривень витрат на залучення експертів.

Про це йдеться у відповідному вироку суду.

Його визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (заподіяння смерті потерпілого або завдання тяжких тілесних ушкоджень) та із застосуванням статті 69 Кримінального кодексу України (призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом).

Суд також постановив повернути авто та велосипед власниками.

Нагадаємо, що аварія сталася 19 травня 2018 року на вулиці Кільцевій у Чернігові. Тоді позашляховик Toyota Rav4 збив 11-річного школяра Ярослава Омельченка на велосипеді. З травмою голови, зламаною рукою і саднами хлопчик опинився у реанімації. Неподалік машини поліцейські знайшли п’ять пакетів із білим порошком. Як потім установила експертиза, це був амфетамін.

Одразу після аварії Андрій Блауш сказав Суспільному, що за кермом був не він. Cправу почали слухати у серпні 2020 року, через два роки після ДТП.

За словами матері потерпілого, вони після ДТП зустрічалися у Чернігові. Тоді він сказав, що "син буде лікуватися, він буде допомагати".

"Потім обвинувачений прийшов до лікарні, просив пробачення у неї та сина, дав гроші на лікування та у відшкодування моральної шкоди, скільки точно грошей сплатив їй обвинувачений, вона не пам`ятає, але є розписки, здається 170 тисяч чи 173 тисячі гривень, вона гроші брати не хотіла, але її адвокат наполіг", — йдеться у вироку зі слів матері потерпілого.

Суд врахував, що Блауш раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, не перебуває на обліку в нарколога та психіатра, є волонтером, має дітей 2017 та 2022 років народження. Тому виправлення винуватця вважає можливим без позбавлення або обмеження волі.

Також суд послався на заяву матері потерпілого від 31 березня 2023 року, де йдеться про те, що вони з сином вибачили обвинуваченому, який компенсував витрати на лікування та заподіяну моральну шкоду. І просили призначити покарання у виді штрафу та не застосовувати позбавлення прав.

Зазначається, що на вирок може бути подана апеляційна скарга до Чернігівського апеляційного суду через Деснянський районний суд Чернігова — протягом 30 днів з дня його проголошення.

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