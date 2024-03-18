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В Україну екстрадували організатора "схем для ухилянтів", який переховувався у Євросоюзі — СБУ
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В Україну екстрадували організатора "схем для ухилянтів", який переховувався у Євросоюзі — СБУ

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Служба безпеки України
Служба безпеки України. Фото: Уніан

Правоохоронні органи Болгарії екстрадували в Україну лідера злочинної організації, яка вивозила ухилянтів за кордон.

Про це повідомили в СБУ.

"Зловмисник більше двох років переховувався від правосуддя на території Євросоюзу. Завдяки співпраці Служби безпеки з європейськими партнерами фігуранта розшукали, затримали й повернули в Україну для притягнення до відповідальності", — мовиться у повідомленні.

В СБУ нагадали, що наприкінці січня 2023 року затримали у різних регіонах України сімох спільників екстрадованого. Він віддалено керував їхніми діями, перебуваючи за кордоном.

"Зловмисники продавали чоловікам призовного віку підроблені документи для втечі за межі нашої держави. Насамперед мовиться про фіктивні меддовідки щодо непридатності до служби за станом здоров'я", — розповіли у Службі безпеки.

Крім того, за гроші фігуранти пропонували своїм клієнтам виїхати до тимчасово окупованої частини Запоріжжя під виглядом відвідування родичів.

"Для цього ухилянтів забезпечували фальшивими документами про начебто наявність близьких родичів за лінією фронту. Вартість таких послуг зловмисники оцінювали від 2,5 до 8 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості виїзду", — зазначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки оголосили підозру екстрадованому за трьома статтями ККУ:

  • ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
  • ⁠ч. 1 і 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

"Наразі зловмисник перебуває під вартою. Щодо фігуранта та його спільників — триває досудове розслідування. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна", — додали в СБУ.

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