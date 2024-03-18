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Троє волинських борців здобули медалі на чемпіонаті України з грепплінгу
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Троє волинських борців здобули медалі на чемпіонаті України з грепплінгу

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Троє волинських борців здобули медалі на чемпіонаті України з грепплінгу
Зліва направо: спортсмени Іван Поремчук, Дмитро Петріщев, Максим Торчило. Колаж: Facebook/Андрій Зінчук/Суспільне Луцьк

Волинські спортсмени Іван Поремчук, Дмитро Петріщев і Максим Торчило отримали "золото" й "бронзу" на чемпіонаті України з грепплінгу серед юніорів, кадетів та юнаків. Змагання тривали з 14 до 17 березня в спорткомплексі Одеської політехніки.

Як повідомив на Facebook-сторінці тренер Андрій Зінчук, Іван Поремчук, котрий виступав у ваговій категорії 92 кг, отримав перше місце та став чемпіоном України з грепплінгу.

Медалі завоювали ще двоє спортсменів, які представляли Волинську область. Максим Торчило у ваговій категорій 66 кг здобув "золото" і "бронзу", Дмитро Петріщев в аналогічній ваговій категорії — "золото".

Змагання відбувалися у двох техніках: "ноу-гі" та "гі". Усього в чемпіонаті України взяли участь понад пів тисячі спортсменів із 17 областей України.

За результатами вибіркових змагань троє волинян отримали путівки на чемпіонат Європи-2024.

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