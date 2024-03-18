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Внаслідок обстрілу села на Куп'янщині поранений чоловік, пошкоджені храм і будинки
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Внаслідок обстрілу села на Куп'янщині поранений чоловік, пошкоджені храм і будинки

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Куп'янщина, храм, поранення
Займання у храмі в селі Новоосиновому після удару РФ, Харківська область, 18 березня 2024 року. Фото: поліція Харківщини/Telegram

Російські війська завдали удару по селу Новоосиновому Курилівської громади близько 07:10 18 березня. Поранень зазнав 62-річний чоловік, його ушпиталили.

Про це повідомив начальник обладміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки та храм, повідомила пресслужба поліції Харківщини.

Новоосинове храм 18 березня
Пошкоджений храм у селі Новоосиновому, Харківська область, 18 березня 2024 року. Фото: поліція Харківщини/Telegram

Село розташоване поблизу лінії зіткнення, тому перебуває під обстрілами ствольної та реактивної артилерії, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.

"Снаряд потрапив у котельню, яка знаходилась поруч з будівлею культової споруди. Внаслідок вибуху котельня загорілась, також зайнявся і дровник. Загальна площа пожежі становила 60 кв. м. Рятувальники ДСНС зробили все можливе, щоб вогонь не перекинувся на церкву", — сказано в повідомленні.

Внаслідок обстрілу села на Куп'янщині поранений чоловік, пошкоджені храм і будинки
Рятувальники гасять пожежу внаслідок удару по Новоосиновому на Куп'янщині, Харківська область, 18 березня 2024 року. Фото: ДСНС Харківщини/Telegram

За даними ДСНС, вибухи також пошкодили будівлю сільської ради та два приватні будинки.

Внаслідок обстрілу села на Куп'янщині поранений чоловік, пошкоджені храм і будинки
Пошкоджений будинок у селі Новоосиновому, Харківська область, 18 березня 2024 року. Фото: поліція Харківщини/Telegram

Попередньо, РФ вдарила по селу з РСЗВ, повідомила пресслужба прокуратури Харківщини.

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