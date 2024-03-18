Російські війська завдали удару по селу Новоосиновому Курилівської громади близько 07:10 18 березня. Поранень зазнав 62-річний чоловік, його ушпиталили.
Про це повідомив начальник обладміністрації Олег Синєгубов.
Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки та храм, повідомила пресслужба поліції Харківщини.
Село розташоване поблизу лінії зіткнення, тому перебуває під обстрілами ствольної та реактивної артилерії, повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.
"Снаряд потрапив у котельню, яка знаходилась поруч з будівлею культової споруди. Внаслідок вибуху котельня загорілась, також зайнявся і дровник. Загальна площа пожежі становила 60 кв. м. Рятувальники ДСНС зробили все можливе, щоб вогонь не перекинувся на церкву", — сказано в повідомленні.
За даними ДСНС, вибухи також пошкодили будівлю сільської ради та два приватні будинки.
Попередньо, РФ вдарила по селу з РСЗВ, повідомила пресслужба прокуратури Харківщини.
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