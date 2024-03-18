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Лубінець представив уповноваженого в Черкасах
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Лубінець представив уповноваженого в Черкасах

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Лубінець представив уповноваженого в Черкасах
. Фото: Суспільне Черкаси

У Черкасах 18 березня уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець представив регіонального представника.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного Оксана Швед з місця події.

За словами омбудсмана, обов'язки регіонального представника уповноваженого Верховної ради України будуть такі самі, як і у нього самого:

"Різниці між мною і ним не території Черкаської області немає. До мого обрання такого поняття як регіональний представник у кожному регіоні не було. Але система має мінятися. Будуть створені регіональні команди, на чолі стоятиме мій представник або представниця", — пояснив Дмитро Лубінець.

Відтак в межах Черкаської області Максим Тептюк має повноваження проводити перевірки, офіційні візити, акти реагування та визначати, чи є порушення прав людини в тому чи іншому випадку.

Лубінець представив свого представника в Черкасах
Фото: Суспільне Черкаси

"Ми щодня працюємо над тим, щоб поновлювати права. Наші міжнародні партнери наголошували на тому, що проводячи боротьбу з диктатурою важливо самим не стати диктатурою. Тому ми робимо все можливе, щоб права людей були захищені. Ми є своєрідним містком між громадянським суспільством і державою", — промовив Максим Тептюк.

Лубінець представив регіонального представника
Фото: Суспільне Черкаси

Також Лубінець додав, що у Черкасах регіональний центр захисту прав людини вже є, однак презентують його пізніше, після ремонту. Повідомив, що до Черкащини, на відміну від багатьох інших регіонів, не буде критичних зауважень:

"Моя щорічна доповідь за 2023 буде містити регіональний окрас. Зокрема, там будуть дані і про Черкаську область", — зазначив Дмитро Лубінець.

За його словами, згідно з його аналізом — Черкащина одна з кращих областей. Зокрема, жодного випадку негативного характеру у плані мобілізації на території Черкащини не фіксували. Так само не було системних порушень з боку керівників закладів.

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