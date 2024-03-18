Ракетний удар поблизу Козилівки на прикордонні Чернігівщини російські війська завдали балістичними ракетами "Іскандер-М".

Про це повідомляє Корюківська РВА у своєму Telegram-каналі. Також цю інформацію Суспільному підтвердили у департаменті цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА.

Нагадаємо, що 14 березня під час ракетного удару російськими військами на Чернігівщині було пошкоджено будівлю ферми та травмовано місцевого мешканця, йому поранило руку.

Як йшлося у повідомленні, сталося це біля села Козилівка Корюківського району.

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