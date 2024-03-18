НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На вихідних у Луцьку зафіксували черговий температурний рекорд
ПОГОДАРЕКОРДРегіони

На вихідних у Луцьку зафіксували черговий температурний рекорд

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

В суботу, 16 березня 2024 року, в обласному центрі Волині синоптики зафіксували черговий температурний рекорд.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, стовпчики термометрів піднялися до +14,0°﻿С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1983 році.

Що відомо про температурні рекорди зими 2023/2024 у Луцьку

Вперше цієї зими синоптики зафіксували рекорд 26 грудня, тоді стовпчики термометрів показали +10.4⁰С. В передостанній день 2023 року гідрометеоцентр зафіксував +9,0°С.

Рекордною температура також була 4 січня 2024 року — +7,5°С. 11 лютого було найтеплішим із 1958 року, температура повітря перевищила на 1,6°﻿С попереднє рекордне значення і склала +10,1°﻿С. Наступного дня, 12 лютого синоптики знову звітували про температурний максимум — стовпчики термометрів показали +16,2°﻿С Це на 5,9°﻿С перевищило попередній рекорд, який тримався із 2002 року.

Також у вівторок, 27 лютого, в місті потеплішало до +13,0°С. За даними синоптиків, цього дня максимальна температура повітря в Луцьку перевищила на 0,2°﻿С рекордне значення 2002 року.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільне Луцьк.

Топ дня
Дитину трьох років вдалося повернути з ТОТ на Запоріжжі
Родина з трирічною дитиною з ТОТ Запорізької області змогла виїхати з окупованих територій — омбудсман
Київський метрополітен укладав багатомільйонні контракти з фірмами з оточення Брагінського
"Київський метрополітен" укладав контракти на сотні мільйонів гривень з оточенням екскерівника Брагінського — ЗМІ
США
Сенатор Грем заявив, що звернеться до адміністрації Байдена з проханням про визнання РФ державою-спонсором тероризму
ОПУ
Міжнародна коаліція з повернення українських дітей вже складається з 33 країн — Єрмак
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії
У мережі та ЗМІ поширили фейк про смерть короля Британії

Вибір редакції
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук
"Нам не треба у парламенті лише "одобрямси" — Стефанчук про стосунки з опозицією, мобілізацію та відрядження депутатів
Дональд Трамп цілує прапор США
"Якщо побачить в Україні історію успіху, він цим скористається". Чи повернеться Трамп у Білий дім і чого чекати Києву
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Заступник голови Верховного суду Олександр Мамалуй
"Жити захочеш — втягнешся швидко" — суддя Мамалуй про три мобілізації, Князєва та зарплати суддів
Дізнайтесь більше
Дружківка
Місцями слабкий дощ: погода у Донецькій області 19 березня
Сніжна погода — Суспільне Івано-Франківськ
Якою буде погода на Івано-Франківщині 19 березня
Погода на Волині
Синоптики розповіли, коли на Волині очікувати потепління
Краплі дощу
На Херсонщині протягом тижня дощитиме — гідрометцентр
На початок