Підтвердили загибель 36-річного бійця з Волині Олександра Демчука

Під час виконання бойового завдання на передовій загинув військовослужбовець із села Липне на Волині Олександр Демчук.
Як повідомили на сторінці Сильненського старостинського округу, полеглому захиснику було 36 років. Бійця понад три тижні вважали зниклим безвісти.
Нині стало відомом, що Олександр Демчук загинув 23 лютого 2024 року біля населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області.
Дату і місце прощання з військовослужбовцем у громаді сповістять додатково.
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