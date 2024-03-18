Одна людина загинула, одна поранена: наслідки обстрілу Сумщини

Протягом минулої доби російські війська обстріляли населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 463 удари. Одна людина загинула, одна отримала поранення.
Про це зранку 18 березня повідомили в поліції області.
Обстрілами Великописарівської громади пошкоджено будівлю Охтирського РУП, магазин, філію будинку культури, бібліотеку, центр культурних послуг, 15 приватних домоволодінь, 3 багатоповерховий будинок, газопровід, приміщення лікарні, дитячий садок. Отримала поранення 1 цивільна особа, одна загинула.
Ракетним ударом в м. Охтирка пошкоджено 1 автомобіль.
Внаслідок обстрілу Білопільської громади пошкоджено 4 приватних житлових будинки, ЛЕП, складське приміщення, залізничний вагон.
Через авіаудар в с. Попівка Охтирського району загинула 1 цивільна особа.
В результаті ракетного удару в по селу на Конотопщині пошкоджено господарчу будівлу, ЛЕП, 2 прибудинкових газопроводи.
У Попівській сільській раді показали наслідки ударів. У повідомленні зазначили, що пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури: житлові будинки (у переважній більшості вибиті вікна), господарчі споруди, електромережа, мережа розподільчого газопроводу. Також у сільраді повідомили, що наразі надається необхідна допомога будівельними матеріалами жителям домогосподарств, які зазнали пошкоджень.
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