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Загинули підліток та чоловік, ще двоє травмовані: на Чернігівщині сталися дві смертельні ДТП
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Загинули підліток та чоловік, ще двоє травмовані: на Чернігівщині сталися дві смертельні ДТП

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Загинули підліток та чоловік, ще двоє травмовані: на Чернігівщині сталися дві смертельні ДТП
. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Протягом доби 17 березня на Чернігівщині сталися дві смертельні дорожньо-транспортні пригоди, в яких загинули підліток й чоловік, а ще двоє травмовані.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своїй Facebook-сторінці.

Близько 12-ї години до поліції надійшло повідомлення про ДТП в Ніжині.

Правоохоронці встановили, що водій мотоцикла Yamaha, рухаючись вулицею Воздвиженською, не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та зіткнувся з електроопорою, внаслідок чого загинув на місці.

Під час руху водій мотоцикла зачепив перехожу. Травмовану жінку госпіталізували.

ДТП на Чернігівщині із загиблим
ДТП на Чернігівщині. ФОТО: Поліція Чернігівської області

Близько 18-ї години до поліції надійшло повідомлення про ДТП в Сновську за участю двох неповнолітніх.

Поліцейські встановили, що місцевий житель 2007 року народження їхав за кермом мотоцикла з пасажиром 2008 року народження. На вулиці Сновській водій не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою. Обох учасників ДТП доставили до місцевої лікарні, де неповнолітній водій від отриманих травм помер.

В обох випадках відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого).

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