На Одещині попрощались із 46-річним прикордонником

У місті Подільськ Одеської області попрощались з сержантом Держприкордонслужби Олексієм Виноградським.

Про це 18 березня повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Олексій Виноградський народився та виріс у місті Подільськ. У 2014-2015 роках брав участь у проведенні антитерористичної операції на сході України. У березні 2022 року призвався на військову службу під час мобілізації до Подільського прикордонного загону, розповіли в управлінні.

Загиблий Олексій Виноградський. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

"Згодом військовослужбовець вирушив на схід України, де спільно з бойовими побратимами зі "Сталевого кордону" вів нищівну боротьбу з ворожою силою окупанта на найгарячіших напрямках фронту", — йдеться у повідомленні.

Хрест полеглого Олексія Виноградського. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Чоловік загинув 13 березня під час виконання бойового завдання поблизу села Охрімівка Харківської області.

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