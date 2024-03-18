Сили ППО вночі знищили 17 з 22 "шахедів"

У ніч на 18 березня 2024 року війська РФ завдали удару п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині та 22 ударними БпЛА типу Shahed. Сили ППО знищили 17 дронів-камікадзе.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
"Шахеди" росіяни запускали з Приморсько-Ахтарськ, РФ.
До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.
В результаті бойової роботи збито 17 "шахедів" у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.