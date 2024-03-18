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Сили ППО вночі знищили 17 з 22 "шахедів"
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Сили ППО вночі знищили 17 з 22 "шахедів"

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"Шахед"
"Шахед". Фото ілюстративне: Getty Images

У ніч на 18 березня 2024 року війська РФ завдали удару п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині та 22 ударними БпЛА типу Shahed. Сили ППО знищили 17 дронів-камікадзе.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Шахеди" росіяни запускали з Приморсько-Ахтарськ, РФ.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи збито 17 "шахедів" у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.

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