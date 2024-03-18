На війні в Україні РФ втратила 810 військових за добу — Генштаб

Станом на ранок 18 березня 2024 року загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 431 550 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 810 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 6809 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13014 (+17) од,
- артилерійських систем – 10668 (+34) од,
- РСЗВ – 1017 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 720 (+0) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8308 (+36),
- крилаті ракети ‒ 1922 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14141 (+68) од,
- спеціальна техніка ‒ 1731 (+8).
Дані уточнюються.