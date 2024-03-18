На фронті за добу відбулося 72 бойових зіткнення — Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Крім того, росіяни завдали по Україні удару 22 безпілотниками Shahed.

Про це йдеться у ранковому зведення Генштабу ЗСУ.

Війська РФ завдали 14 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснили 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 цих ударних БпЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Лукашівка Чернігівської області; Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка, Лугівка Сумської області та обласний центр; Вовчанськ, Гоптівка, Басове Харківської області; Нетайлове, Новоселівка Перша, Шахтарське, Макарівка, Старомайорське Донецької області, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку росіяни здійснили 2 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки в районі населеного пункту Роздолівка Донецької області, де окупанти намагалися прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські війська відбили 13 атак в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Орлівка, Олександропіль та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де війська РФ, за підтримки авіації, 36 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку росіяни 7 разів атакували позиції українських захисників в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру вибити підрозділи ЗСУ із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби, росіяни здійснили 3 штурми позицій українських військ.

Водночас Сили оборони продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують їх вздовж всієї лінії фронту.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки військ РФ.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу росіян.